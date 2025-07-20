Над Россией сбили более 90 украинских беспилотников. Военная операция, день 1243-й

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Зеленский назначил экс-министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем СНБО, чтобы обеспечить его статусом для дальнейших переговоров с РФ, заявил нардеп Роман Костенко.
⚡️Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Одесской областях Украины.
Spiegel: Владимир Зеленский мог пойти на сговор с США перед предложением провести новый раунд переговоров с Россией.
Запад рассматривает территорию Румынии как плацдарм для вмешательства в украинский конфликт, заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.
🔴Минобороны: в ночь на 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских БПЛА
▪️ 38 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 19 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву,
▪️ 11 БПЛА – над территорией Калужской области,
▪️ 8 БПЛА – над территорией Тульской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Орловской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Нижегородской области,
▪️ 3 БПЛА – над акваторией Черного моря,
▪️ 2 БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Рязанской области.