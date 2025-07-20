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Политика

Над Россией сбили более 90 украинских беспилотников. Военная операция, день 1243-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1243-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Минувшей ночью в России было перехвачено и уничтожено 93 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 38, в Московском регионе — 19, из них 16 летели на Москву. Атаки также зафиксированы в Калужской, Тульской, Орловской, Нижегородской, Курской, Белгородской и Рязанской областях, а также над Черным морем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:11

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

8:51

Зеленский назначил экс-министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем СНБО, чтобы обеспечить его статусом для дальнейших переговоров с РФ, заявил нардеп Роман Костенко.

8:32

⚡️Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Одесской областях Украины.

8:15

Spiegel: Владимир Зеленский мог пойти на сговор с США перед предложением провести новый раунд переговоров с Россией.

8:05

Запад рассматривает территорию Румынии как плацдарм для вмешательства в украинский конфликт, заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.

8:00

🔴Минобороны: в ночь на 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских БПЛА

▪️ 38 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 19 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву,
▪️ 11 БПЛА – над территорией Калужской области,
▪️ 8 БПЛА – над территорией Тульской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Орловской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Нижегородской области,
▪️ 3 БПЛА –  над акваторией Черного моря,
▪️ 2 БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Рязанской области.

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