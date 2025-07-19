За ночь над регионами России сбили 71 беспилотник. Военная операция, день 1242-й

09:50

Оборонный сектор стран Запада с трудом справляется с запросами Украины по военной помощи, пишет американское издание The Wall Street Journal.

«Оборонные производственные линии на Западе с трудом справляются с просьбами Украины о помощи в защите ее городов и войск на линии фронта от участившихся российских ракетных и беспилотных атак», — говорится в публикации.

Кроме того, WSJ отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа отдала приоритет Германии перед Швейцарией в поставках систем ПВО Patriot, что открывает Берлину возможность отправить на Украину два уже имеющихся у ФРГ таких комплекса.