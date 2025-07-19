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Политика

За ночь над регионами России сбили 71 беспилотник. Военная операция, день 1242-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1242-й день
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Александр Река/ТАСС
За ночь силы ПВО перехватили над регионами России 71 украинский беспилотник, из них 16 — в окрестностях столицы. В Ростовской области из-за падения осколков дрона и обрыва ЛЭП на станции Лихой обесточены грузовой и пассажирский составы, организовано реверсивное движение, сообщил врио губернатора Слюсарь. Попытка ВСУ вернуть позиции в Кондратовке на севере Сумской области обернулась уничтожением группы штурмовиков, сообщает ТАСС. Австралия поставила Украине танки M1A1 Abrams в рамках пакета помощи на $160 млн, сообщает «Интерфакс-Украина». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:50

Оборонный сектор стран Запада с трудом справляется с запросами Украины по военной помощи, пишет американское издание The Wall Street Journal.

«Оборонные производственные линии на Западе с трудом справляются с просьбами Украины о помощи в защите ее городов и войск на линии фронта от участившихся российских ракетных и беспилотных атак», — говорится в публикации.

Кроме того, WSJ отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа отдала приоритет Германии перед Швейцарией в поставках систем ПВО Patriot, что открывает Берлину возможность отправить на Украину два уже имеющихся у ФРГ таких комплекса.

09:38

Промышленные предприятия получили повреждения в Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

09:26

За минувшие сутки ВСУ обстреляли Горловку (ДНР) 15 раз, сообщает мэр города Иван Приходько. Погиб один человек, повреждены два промышленных объекта и котельная.

09:14

На участке железнодорожных путей в Ростовской области, где контактная сеть была повреждена обломками сбитого беспилотника, десять поездов отправлены на тепловозной тяге, сообщили в РЖД. В компании добавили, что все пассажиры задержанных поездов могут вернуть и переоформить билеты в кассах без сборов и доплат.

09:02

Двенадцать украинских беспилотников самолетного типа сбиты дежурными силами ПВО над Брянской областью в период с 7:45 до 8:30 мск, сообщает Минобороны России.

08:50

Выведенные на восстановление после боев в суджанском приграничье подразделения 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады (ОТМБр) ВСУ переброшены в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

08:38

Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт противника на Южно-Донецком направлении. Видео: Минобороны России.

08:26

Австралия поставит на Украину танки M1A1 Abrams на сумму примерно $160 млн, сообщает «Интерфакс-Украина». Всего планируется передать Киеву 49 боевых машин, часть из них уже доставлена, остальные передадут в ближайшие месяцы.

08:14

В Ростовской области из-за падения осколков, сбитого системами ПВО дрона произошел обрыв линии электропередачи, в результате чего на станции Лихой оказались обесточены грузовой и пассажирский составы, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. На этом участке организованно реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании.

08:05

За ночь дежурные силы ПВО перехватили над регионами России 71 украинский беспилотник, из них 16 — в окрестностях столицы, сообщает Минобороны.

24 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 16 над — над Московским регионом (в том числе 13, летевших на Москву), 11 — над Брянской областью, 10 — над Калужской областью, три — над Курской областью, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой областями и один — над территорией Краснодарского края.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1242-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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