За ночь над регионами России сбили 71 беспилотник. Военная операция, день 1242-й

Оборонный сектор стран Запада с трудом справляется с запросами Украины по военной помощи, пишет американское издание The Wall Street Journal.
«Оборонные производственные линии на Западе с трудом справляются с просьбами Украины о помощи в защите ее городов и войск на линии фронта от участившихся российских ракетных и беспилотных атак», — говорится в публикации.
Кроме того, WSJ отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа отдала приоритет Германии перед Швейцарией в поставках систем ПВО Patriot, что открывает Берлину возможность отправить на Украину два уже имеющихся у ФРГ таких комплекса.
Промышленные предприятия получили повреждения в Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.
За минувшие сутки ВСУ обстреляли Горловку (ДНР) 15 раз, сообщает мэр города Иван Приходько. Погиб один человек, повреждены два промышленных объекта и котельная.
На участке железнодорожных путей в Ростовской области, где контактная сеть была повреждена обломками сбитого беспилотника, десять поездов отправлены на тепловозной тяге, сообщили в РЖД. В компании добавили, что все пассажиры задержанных поездов могут вернуть и переоформить билеты в кассах без сборов и доплат.
❗ Двенадцать украинских беспилотников самолетного типа сбиты дежурными силами ПВО над Брянской областью в период с 7:45 до 8:30 мск, сообщает Минобороны России.
Выведенные на восстановление после боев в суджанском приграничье подразделения 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады (ОТМБр) ВСУ переброшены в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт противника на Южно-Донецком направлении. Видео: Минобороны России.
Австралия поставит на Украину танки M1A1 Abrams на сумму примерно $160 млн, сообщает «Интерфакс-Украина». Всего планируется передать Киеву 49 боевых машин, часть из них уже доставлена, остальные передадут в ближайшие месяцы.
В Ростовской области из-за падения осколков, сбитого системами ПВО дрона произошел обрыв линии электропередачи, в результате чего на станции Лихой оказались обесточены грузовой и пассажирский составы, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. На этом участке организованно реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании.
❗ За ночь дежурные силы ПВО перехватили над регионами России 71 украинский беспилотник, из них 16 — в окрестностях столицы, сообщает Минобороны.
24 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 16 над — над Московским регионом (в том числе 13, летевших на Москву), 11 — над Брянской областью, 10 — над Калужской областью, три — над Курской областью, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой областями и один — над территорией Краснодарского края.