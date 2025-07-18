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Политика

Московскую область атаковали 10 беспилотников. Военная операция, день 1241-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1241-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе 10 в Московской области. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал прояснить, как США восполнят запасы оружия, которое Европа передаст Киеву. Украина предложила иностранным компаниям тестировать свои новейшие разработки в зоне конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:25

Вашингтон не одобрил кандидатуру экс-министра обороны Украины Рустема Умерова в качестве посла страны в США из-за его лояльности главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Железняк.

8:14

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал прояснить, как США восполнят запасы оружия, которое Европа передаст Киеву.

8:09

Украина позволит иностранным оружейным компаниям тестировать их новейшие разработки в зоне российско-украинского конфликта, заявила созданная украинским правительством платформа по инвестициям и закупкам вооружений Brave1.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами России, Сообщили в Минобороны.

31 БПЛА был уничтожен над Брянской областью, 17 — над Орловской, 10 — над Московской, четыре — над Республикой Крым, три — над акваторией Азовского моря, по два — над Смоленской и Нижегородской областями, по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1241-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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