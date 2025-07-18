Московскую область атаковали 10 беспилотников. Военная операция, день 1241-й

Вашингтон не одобрил кандидатуру экс-министра обороны Украины Рустема Умерова в качестве посла страны в США из-за его лояльности главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, заявил депутат Верховной рады Железняк.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал прояснить, как США восполнят запасы оружия, которое Европа передаст Киеву.
Украина позволит иностранным оружейным компаниям тестировать их новейшие разработки в зоне российско-украинского конфликта, заявила созданная украинским правительством платформа по инвестициям и закупкам вооружений Brave1.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами России, Сообщили в Минобороны.
31 БПЛА был уничтожен над Брянской областью, 17 — над Орловской, 10 — над Московской, четыре — над Республикой Крым, три — над акваторией Азовского моря, по два — над Смоленской и Нижегородской областями, по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.