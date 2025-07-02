Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за высказывания в поддержку атаки беспилотниками по резиденции президента России в Кремле, ему вменяется статья об оправдании терроризма.
Новое наступление российской армии в Днепропетровской области приведет к краху власти Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Politico: Еврокомиссия 3 июля направит в Словакию делегацию, чтобы договориться с Братиславой о 18-м пакете антироссийских санкций.
Сотрудники УФСБ по Томской области выявили и пресекли деятельность местного жителя, который фотографировал военные объекты в регионе и отправлял спецслужбам Украины.
⚡️Мария Захарова: у стран Запада нет контроля над поставками вооружения Киеву, это инициатива осуществляется только в рамках гибридной войны с Россией.
Канал «Операция Z» сообщает о ночной комбинированной атаке по целям на Украине, удары «Гераней» зафиксированы по объектам ВСУ в Славянске, Доброполье и Краматорске. Также удары нанесены по Кривому Рогу, Сумской и Харьковской областям.
Украинское командование при помощи резервов пытается вернуть утраченные позиции в Сумской области, о которых не доложили вышестоящему командованию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Операторы FPV-дронов Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области.
🔴Минобороны: за ночь средствами ПВО уничтожены 5 украинских БПЛА самолетного типа: по два над территориями Курской и Ростовской областей и один над территорией Республики Крым.