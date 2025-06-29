Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель F-16. Военная операция, день 1222-й

❗️Сбитым F-16 Воздушных сил ВСУ управлял подполковник Максим Устименко – он не смог катапультироваться и погиб при падении самолета.
Командование ВСУ записывает погибших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады в Сумской области в дезертиры для сокрытия реальных потерь на этом направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Немецкая партия BSW выступает против увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП и требует создания в Европе новой архитектуры безопасности с участием России.
⚡️Воздушные силы ВСУ в ночь на 29 июня потеряли еще один западный истребитель F-16 вместе с пилотом. Это уже четвертый F-16, потерю которого признала Украина, и третий с начала 2025 года.
Власти Норвегии не препятствуют поездкам наемников на Украину, ограничиваются лишь рекомендациями воздержаться от поездок, некоторые из них уже погибли, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, сообщает канал «Военкоры русской весны». Было применено более 450 БПЛА «Герань-2» и как минимум 40 ракет разных типов. Целью стали промышленные предприятия, объекты энергетики и инфраструктуры в Львовской области, Запорожье, Черкассах, Кременчуге, Николаеве.
The Washington Post: законопроект сенаторов США о санкциях против РФ с поднятием таможенных пошлин до 500% навредит мировой экономике, развязав торговую войну практически со всем миром.
ВСУ в Волчанске попытались дважды за сутки перебросить личный состав через реку Волчья, но понесли потери, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Польша поднимала в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдавшейся, по утверждению Варшавы, активностью РФ.
Минобороны: ночью над территорией РФ были перехвачены 3 украинских БПЛА, по одному — над территориями Курской, Ростовской областей и Республики Крым.