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Политика

Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель F-16. Военная операция, день 1222-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1222-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Воздушные силы ВСУ в ночь на 29 июня потеряли истребитель F-16 вместе с пилотом. Ночью над территорией России ликвидировали три беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны. Польша поднимала в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдавшейся, по утверждению Варшавы, активностью РФ. По данным ТАСС, ВСУ в Волчанске попытались дважды за сутки перебросить личный состав через реку Волчью, но понесли потери. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:00

9:50

❗️Сбитым F-16 Воздушных сил ВСУ управлял подполковник Максим Устименко – он не смог катапультироваться и погиб при падении самолета.

9:45

Командование ВСУ записывает погибших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады в Сумской области в дезертиры для сокрытия реальных потерь на этом направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

9:31

Немецкая партия BSW выступает против увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП и требует создания в Европе новой архитектуры безопасности с участием России.

9:10

⚡️Воздушные силы ВСУ в ночь на 29 июня потеряли еще один западный истребитель F-16 вместе с пилотом. Это уже четвертый F-16, потерю которого признала Украина, и третий с начала 2025 года.

8:58

Власти Норвегии не препятствуют поездкам наемников на Украину, ограничиваются лишь рекомендациями воздержаться от поездок, некоторые из них уже погибли, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

8:51

8:39

ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, сообщает канал «Военкоры русской весны». Было применено более 450 БПЛА «Герань-2» и как минимум 40 ракет разных типов. Целью стали промышленные предприятия, объекты энергетики и инфраструктуры в Львовской области, Запорожье, Черкассах, Кременчуге, Николаеве.

8:26

The Washington Post: законопроект сенаторов США о санкциях против РФ с поднятием таможенных пошлин до 500% навредит мировой экономике, развязав торговую войну практически со всем миром.

8:17

ВСУ в Волчанске попытались дважды за сутки перебросить личный состав через реку Волчья, но понесли потери, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

8:05

Польша поднимала в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдавшейся, по утверждению Варшавы, активностью РФ.

8:01

Минобороны: ночью над территорией РФ были перехвачены 3 украинских БПЛА, по одному — над территориями Курской, Ростовской областей и Республики Крым.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1222-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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