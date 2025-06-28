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Политика

Над Россией за ночь сбили 31 беспилотник. Военная операция, день 1221-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1221-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь дежурные силы ПВО сбили над территорией России 31 беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. Киев намерен вводить санкции против стран, которые закупают российскую нефть больше других, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Продвижение ВС РФ на линии фронта ограничивает для Киева доступ к месторождениям редкоземельных металлов, которые тот смог бы предложить США в рамках ресурсной сделки, пишет The New York Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:57

Боевая работа операторов FPV-дронов на Южно-Донецком направлении СВО. Удары по гексакоптерам типа «Баба-Яга» и позициям противника. Видео: Минобороны РФ.

09:48

Принятие Украины в НАТО можно сравнить с поджиганием пороховой бочки, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х.

«Украина в НАТО? Это означало бы войну с Россией и Третью мировую войну на следующий же день. Безрассудная спешка Евросоюза с принятием Украины переместит линию фронта в самое сердце Европы. Это не дипломатия, это безумие: спички не бросают в пороховую бочку», — написал Орбан.

09:36

Группа мирных жителей подорвалась на минах ВСУ при выходе из села Богатырь в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца события Николая Русева. Погиб один человек, еще четыре получили ранения.

Село Богатырь было взято под контроль ВС РФ 18 мая 2025 года.

09:25

Литва уведомила ООН о выходе из договора о запрещении противопехотных наземных мин, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел республики Кястутиса Будриса.

Через шесть месяцев после уведомления страна перестанет быть связанной обязательствами по договору. В мае Bild сообщал, что власти Литвы планируют заминировать границы с Белоруссией и Россией.

На своей странице в соцсети Х Бурис в связи с этим написал, что Литва считает Россию «крупнейшей долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы», так как она «ведет войну для достижения политических целей, подрывает стабильность посредством саботажа и готовится к длительной конфронтации».

09:14

После падения шести сбитых над Брянской областью беспилотников ВСУ пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

09:02

Российские войска начали штурм села Бельгийка в южном пригороде Красноармейска (Покровска) в ДНР, сообщил ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ подтягивают на этот участок фронта новые группы операторов беспилотников.

08:53

Продвижение ВС РФ на линии фронта ограничивает для Украины доступ к месторождениям редкоземельных металлов, которые та смогла бы предложить США в рамках ресурсной сделки, сообщает New York Times.

08:47

Киев намерен вводить санкции против стран, которые больше других покупают российскую нефть, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по странам, а их не так много, которые больше всего потребляют российской нефти. При этом используется теневой флот», - заявил министр.

08:36

Украинские военкомы начали применять беспилотники с тепловизорами для поиска мужчин призывного возраста, сообщает РИА Новости.

08:25

Из ДНР на Сумское направление переброшен сформированный инструкторами США 214-й отдельный штурмовой батальон ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

08:14

На ряде участков Сумского направления ВС РФ отодвинули ВСУ от границы почти на 14 километров, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

08:05

За ночь дежурные силы ПВО сбили над территорией России 31 беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

Десять дронов уничтожено над Крымов, шесть — над Брянской областью, по пять — над Смоленской областью и акваторией Черного моря, два — над акваторией Азовского моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1221-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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