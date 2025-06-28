Над Россией за ночь сбили 31 беспилотник. Военная операция, день 1221-й

09:48

Принятие Украины в НАТО можно сравнить с поджиганием пороховой бочки, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х.

«Украина в НАТО? Это означало бы войну с Россией и Третью мировую войну на следующий же день. Безрассудная спешка Евросоюза с принятием Украины переместит линию фронта в самое сердце Европы. Это не дипломатия, это безумие: спички не бросают в пороховую бочку», — написал Орбан.