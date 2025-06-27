«Страна без будущего»: Трамп отказался смягчать санкции против Ирана и допустил новые удары

Трамп заявил о прекращении работы по смягчению санкций против Ирана

Дональд Трамп объявил о приостановке работы по смягчению санкций против Ирана — ему не понравилось высказывание лидера Исламской Республики о «победе» над Израилем. По его словам, «гнев, ненависть и отвращение» превратили Иран в «разрушенную, взорванную страну без будущего». Кроме того, президент США заявил, что «без сомнения» отдаст приказ о новых ударах, если узнает, что Тегеран продолжает ядерную программу.

Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении работы над смягчением санкций против Ирана после заявлений верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи о победе над Израилем.

«Я работал над возможной отменой санкций и другими вопросами, которые дали бы Ирану лучшие шансы на полное, быстрое и окончательное восстановление <...> Но я немедленно прекращаю всю работу по смягчению санкций», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

О победе над Израилем Хаменеи заявил накануне: по его словам, «сионистский режим едва не рухнул и был раздавлен ударами Исламской Республики», а Соединенным Штатам Тегеран «нанес жестокую пощечину». Трамп счел высказывания иранского лидера проявлением «гнева, ненависти и отвращения», подчеркнув, что подобная позиция превратила Иран в «разрушенную, взорванную страну без будущего» с «разгромленной армией и ужасной экономикой».

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На пресс-конференции в Белом доме Трамп также сообщил, что, «без сомнения», отдаст приказ о новых ударах по Ирану , если Вашингтон узнает, что Исламская Республика снова обогащает уран.

«Конечно, без сомнения, абсолютно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Однако президент США добавил, что «не особо» беспокоится о возобновлении иранской ядерной программы.

«Они измотаны. Последнее, о чем они думают сейчас, — это ядерное оружие», — сказал американский лидер.

При этом Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что с иранских ядерных объектов, по которым ударили США, предварительно были вывезены материалы и оборудование. По его словам, сделать это незаметно и без специального транспорта было бы невозможно.

«Ничего не было перемещено с объектов. Это очень опасно, они очень-очень тяжелые», — подчеркнул он.

Президент США добавил, что хотел бы, чтобы инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или другой авторитетной организации смогли осмотреть иранские ядерные объекты. Он снова заявил, что эти ядерные центры были «полностью уничтожены» .

Также Трамп заверил, что Иран якобы хочет продолжить переговоры с США, но отметил, что если они состоятся, то Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения производства урана, но и передачи всех имеющихся у него запасов этого материала .

«Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать», — сказал Трамп, добавив, что «уже 25 лет говорит о недопустимости ядерного Ирана».

Удары по ядерным объектам

США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране в ночь на 22 июня, атаковав центры в Фордо, Натанзе и Исфахане. В операции участвовали стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, вооруженные сверхтяжелыми авиабомбами-«разрушителями бункеров» GBU-57. Они, как сообщали американские СМИ, были использованы против ядерного центра в Фордо, расположенного в подземном комплексе в гористой местности.

Кроме того, американские подлодки атаковали объекты в Натанзе и Исфахане с помощью крылатых ракет TLAM («Томагавк»). В Вашингтоне заявили, что целью операции было полное уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана.

Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет утверждали, что программа «уничтожена полностью». Однако по данным телеканала CNN и газеты The New York Times, большая часть подземной инфраструктуры комплекса в Фордо уцелела, включая хранилища обогащенного урана. Иранские источники также заявили, что пострадали в основном вспомогательные сооружения и подъездные туннели.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс позднее скорректировал заявление Хегсета, сказав, что атака лишь «существенно задержала» ядерную программу. Позднее на очередной пресс-конференции Хегсет ушел от ответа на вопрос журналистов о том, как Пентагон в столь короткие сроки смог оценить ущерб, нанесенный ядерным центрам в Иране. Трамп же со своей стороны обрушился с критикой на CNN и The New York Times и назвал их «фейковыми» изданиями.

«CNN вместе с провальными New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории», — написал он в Truth Social.