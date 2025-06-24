«Валентине Владимировне плохо»: Терешкову пришлось увести с заседания в Госдуме

В Госдуме заявили, что Терешковой не понадобилась помощь врачей на заседании

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова почувствовала недомогание на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. Ей помогли выйти из зала для оказания медицинской помощи. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Впоследствии коллеги-депутаты опровергли попавшую в СМИ информацию об этом и заявили, что с Терешковой все хорошо.

В начале пленарного заседания Госдумы 24 июня в зале произошел инцидент, отмеченный главой фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Во время выступления с трибуны он ненадолго прервал свою речь.

«Извиняюсь, Валентине Владимировне плохо», — сказал Васильев.

«Владимир Владимирович, продолжайте выступать», — отозвался председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Работа парламента не прерывалась. «Ведомости» сообщили, что Терешкову потребовалось вывести из зала для оказания медицинской помощи. Инцидент произошел примерно через 15 минут после начала заседания.

Депутаты опровергают

В беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опроверг информацию СМИ о том, что Валентине Терешковой во время заседания стало плохо. По словам парламентария, она наклонилась, чтобы переговорить с коллегой, а «кому-то показалось», что 88-летняя народная избранница нехорошо себя чувствует.

«Я присутствовал на пленарном заседании сегодня и все видел. Мы с Валентиной Владимировной сидим рядом в зале пленарных заседаний. Ей не стало плохо — Валентина Владимировна отвлеклась, когда депутат что-то ей сказал, она остановилась, наклонилась, они переговорили, и она ушла. Это все было прямо передо мной. Непонятно, почему об этом пишут сейчас СМИ. Кому-то показалось, может быть, что Валентине Владимировне стало плохо. Все нормально, слава богу, все хорошо. Мы все Валентину Владимировну очень любим и уважаем», — сказал он.

Аналогичную точку зрения высказал в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

« Что касается здоровья Валентины Владимировны Терешковой — не дождутся те, кто хочет, чтобы оно пошатнулось. Она наша гордость, народная любимица... Мы никому не дадим ее в обиду и никому не дадим подорвать ее здоровье, у нее все хорошо... Я сижу [в зале пленарных заседаний] рядом с ней, вот через проход... Она абсолютно здорова», — сказал Картаполов журналистам.

ТАСС со ссылкой на свой источник в Госдуме сообщил, что у Терешковой все в порядке.

«С Терешковой все хорошо. Медицинская помощь не требовалась. У нее свое мероприятие», — заявил собеседник агентства.

Помощник Валентины Терешковой Андрей Родионов в беседе с «АиФ» также заявил, что у Терешковой нет проблем со здоровьем.

«Валентина Владимировна уехала из Государственной думы по рабочим делам. С ее здоровьем все хорошо», — сказал Родионов.

Чем известна Валентина Терешкова

Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт в истории. Свой полет она совершила 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6». Корабль пробыл в космосе почти трое суток и сделал 48 витков вокруг Земли.

Терешкова родилась 6 марта 1937 года в рабочей семье под Ярославлем. Занималась парашютным спортом и была отобрана в отряд космонавтов в 1962 году. После полета ей было присвоено звание Героя Советского Союза, она продолжила службу в отряде космонавтов, занималась научной и в немалой степени общественной деятельностью.

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