«Как решите, так и будет»: кто отправляет Путина на новый срок

Госдума одобрила во втором чтении президентский законопроект по поправкам к Конституции. На пленарном заседании во вторник депутаты включили ряд новых предложений в итоговую редакцию инициативы.

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Срочное изменение

По предложению депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, действующие и бывшие президенты России могут получить право участвовать в выборах без учета их сроков на посту главы государства. В поправке отдельно уточняется, что действующий глава государства сможет поучаствовать в следующей избирательной кампании, то есть в 2024 году.

Стоит отметить, что из-за этого предложения спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил полуторачасовой перерыв в ходе пленарного заседания. Как сказал председатель Госдумы, эту инициативу следует обсудить с самим президентом, а также лидерами думских фракций.

Внимание главы государства потребовалось и из-за другой инициативы депутатов — досрочных выборов в Госдуму после возможного вступления в силу поправок к Конституции. Предложение изначально поступило от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а депутат от «Единой России» Александр Карелин оформил его как поправку и внес на рассмотрение депутатов.

Речь Путина

В ходе перерыва Володин рассказал Путину об изменениях, которые предлагают депутаты, после чего президент решил выступить перед депутатами. Во время своей речи в Госдуме глава государства оценил оба законопроекта. Так, Путин поддержал предложение Терешковой, но при определенном условии.

«В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Основного закона», — отметил президент.

Путин также добавил, что считает нецелесообразным «даже для решения вопросов президентской власти» менять в целом Конституцию. По его мнению, основной закон страны не исчерпал своего потенциала и доказал свою эффективность.

В то же время поправку о досрочных парламентских выборах президент не поддержал. Путин указал на то, что по этому вопросу у депутатов нет консенсуса, а значит и необходимости в выборах нет.

Парламентарии же аргументировали необходимость выборов тем, что поправки к Конституции усиливают роль парламента. Так, Госдума получит возможность назначать премьера и федеральных министров. А Совфед станет консультировать президента по назначению глав силовых ведомств, прокуроров и судей.

В случае принятия поправок к Конституции, действующий состав Госдумы имеет право принять новые полномочия, уверен Путин, так как для этого есть все юридические основания.

«Если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит они подтвердят полномочия, новые полномочия Государственной думы. Народ — единственный источник власти — скажет свое слово. Все. Вопрос закрыт», — считает президент.

Под конец своего выступления Путин в очередной раз подчеркнул, что все поправки к Конституции будут приняты лишь после общероссийского голосования. «Как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет», — резюмировал глава государства.

Конституционные перемены

После речи Путина депутаты утвердили поправку Терешковой, а предложение по выборам было отозвано. Во время обсуждения законопроекта по поправкам к Конституции во втором чтении обсуждались и другие предложения.

Так, в законопроект включили ограничения для высших должностных лиц, в том числе президента — запрет на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране, а также счета в зарубежных банках.

Кроме того, депутаты одобрили закрепление в Конституции принципа неприкосновенности бывших президентов России, однако, предусматривается и процедура ее лишения.

Также экс-лидерам страны разрешили пожизненно становится членами Совфеда. При этом квота для кандидатов в верхнюю палату парламента, предложенных президентом, увеличивается с 17 до 30 человек — а работать пожизненно из них могут семь.

Отдельная поправка была посвящена суверенитету и территориальной целостности России. Так, депутаты одобрили закрепление в Конституции принципа недопустимости действий и призывов направленных на отчуждение территорий страны. В качестве исключения упоминается делимитация, демаркация и редемаркация границ России.

При этом также в поправках уточняется статус русского языка как «языка государствообразующего народа», упоминается защиты семьи и института брака как союза мужчины и женщины, утверждается индексация пенсии не реже одного раза в год, а также гарантируется обязательное социальное страхование и адресная социальная поддержка.