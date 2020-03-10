«Как решите, так и будет»: кто отправляет Путина на новый срок

Путин назвал условия для своего нового президентского срока

Госдума России поддержала поправку в законопроект об изменениях в Конституцию, которая даст Владимиру Путину право переизбираться. При этом сам президент, который присутствовал на заседании, заявил, что такое предложение должен оценить Конституционный суд.

Госдума одобрила во втором чтении президентский законопроект по поправкам к Конституции. На пленарном заседании во вторник депутаты включили ряд новых предложений в итоговую редакцию инициативы.

Срочное изменение

По предложению депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, действующие и бывшие президенты России могут получить право участвовать в выборах без учета их сроков на посту главы государства. В поправке отдельно уточняется, что действующий глава государства сможет поучаствовать в следующей избирательной кампании, то есть в 2024 году.

Стоит отметить, что из-за этого предложения спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил полуторачасовой перерыв в ходе пленарного заседания. Как сказал председатель Госдумы, эту инициативу следует обсудить с самим президентом, а также лидерами думских фракций.

Внимание главы государства потребовалось и из-за другой инициативы депутатов — досрочных выборов в Госдуму после возможного вступления в силу поправок к Конституции. Предложение изначально поступило от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а депутат от «Единой России» Александр Карелин оформил его как поправку и внес на рассмотрение депутатов.

Речь Путина

В ходе перерыва Володин рассказал Путину об изменениях, которые предлагают депутаты, после чего президент решил выступить перед депутатами. Во время своей речи в Госдуме глава государства оценил оба законопроекта. Так, Путин поддержал предложение Терешковой, но при определенном условии.

«В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Основного закона», — отметил президент.

Путин также добавил, что считает нецелесообразным «даже для решения вопросов президентской власти» менять в целом Конституцию. По его мнению, основной закон страны не исчерпал своего потенциала и доказал свою эффективность.

В то же время поправку о досрочных парламентских выборах президент не поддержал. Путин указал на то, что по этому вопросу у депутатов нет консенсуса, а значит и необходимости в выборах нет.

Парламентарии же аргументировали необходимость выборов тем, что поправки к Конституции усиливают роль парламента. Так, Госдума получит возможность назначать премьера и федеральных министров. А Совфед станет консультировать президента по назначению глав силовых ведомств, прокуроров и судей.

В случае принятия поправок к Конституции, действующий состав Госдумы имеет право принять новые полномочия, уверен Путин, так как для этого есть все юридические основания.

«Если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит они подтвердят полномочия, новые полномочия Государственной думы. Народ — единственный источник власти — скажет свое слово. Все. Вопрос закрыт», — считает президент.

Под конец своего выступления Путин в очередной раз подчеркнул, что все поправки к Конституции будут приняты лишь после общероссийского голосования. «Как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет», — резюмировал глава государства.

Конституционные перемены

После речи Путина депутаты утвердили поправку Терешковой, а предложение по выборам было отозвано. Во время обсуждения законопроекта по поправкам к Конституции во втором чтении обсуждались и другие предложения.

Так, в законопроект включили ограничения для высших должностных лиц, в том числе президента — запрет на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране, а также счета в зарубежных банках.

Кроме того, депутаты одобрили закрепление в Конституции принципа неприкосновенности бывших президентов России, однако, предусматривается и процедура ее лишения.

Также экс-лидерам страны разрешили пожизненно становится членами Совфеда. При этом квота для кандидатов в верхнюю палату парламента, предложенных президентом, увеличивается с 17 до 30 человек — а работать пожизненно из них могут семь.

Отдельная поправка была посвящена суверенитету и территориальной целостности России. Так, депутаты одобрили закрепление в Конституции принципа недопустимости действий и призывов направленных на отчуждение территорий страны. В качестве исключения упоминается делимитация, демаркация и редемаркация границ России.

При этом также в поправках уточняется статус русского языка как «языка государствообразующего народа», упоминается защиты семьи и института брака как союза мужчины и женщины, утверждается индексация пенсии не реже одного раза в год, а также гарантируется обязательное социальное страхование и адресная социальная поддержка.