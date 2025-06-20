«Коррупция не станет поводом для нового Майдана». Что за протест прошел в Киеве?

19 июня в Киеве прошел масштабный протест против действий агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое пытается конфисковать Дом профсоюзов в центре украинской столицы. По данным СМИ, прошедший митинг был одним из самых массовых с начала СВО. При этом в украинских или западных СМИ об этом практически не говорилось. Готовы ли украинцы к народному бунту — в материале «Газеты.Ru».

На Украине прошел масштабный протест против действий агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Справка АРМА является ключевым органом Украины по управлению арестованными и конфискованными активами, с расширенными полномочиями по их поиску, оценке, управлению и реализации с целью предотвращения коррупции. По данным, которые публикуются в СМИ, этот митинг стал самым массовым с начала СВО — на улицы Киева вышли около тысячи человек.

Все недовольные собрались около Дома профсоюзов — одного из символов Майдана 2014 года. Полиция заблокировала вход в здание.

«Мы воюем на фронте, а в тылу государство забирает нашу землю и право на голос!» — скандировали демонстранты.

Граждане обвинили агентство в отъеме земли у Федерации профсоюзов. Протестующие поставили чиновникам ультиматум: либо те назначат военного руководителя АРМА, либо протесты усилятся. Официальных комментариев от украинских властей на данный момент не поступило.

Действительно ли были протесты

Примечательным является тот факт, что о протестах пишут в основном российские СМИ, а украинские и западные издания хранят молчание. Политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Газетой.Ru» объяснил это желанием новостных изданий России создать определенный информационный фон.

«Мы создаем соответствующий информационный фон, показывая, что на Украине существуют внутренние проблемы. Они, конечно же, есть, но не стоит строить иллюзий относительно протестных настроений общества, они не настолько велики, как может показаться. На Украине не готовится народный бунт», — сказал Солонников.

По мнению политолога, прошедшие в Киеве выступления были чисто коммерческой игрой одних группировок с другими.

«Для того чтобы создать информационный фон собирают платную толпу, такое делают часто. Финансовые структуры и бандитские группировки Украины друг с другом борются, а людей используют как пушечное мясо», — считает Солонников.

close Акции протеста на Украине, Киев, 2014 год Global Look Press

Недовольство коррумпированностью властей или приближенных к ним группировок не могут сподвигнуть украинцев на полномасштабный государственный переворот. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«Коррупция давно является одним из инструментов управления Украиной. Всю коррупционную структуру власти создал когда-то Леонид Данилович Кучма, сделав из своего зятя Пинчука миллиардера. Так что, чтобы избавиться от коррупции, нужно просто полностью переформатировать украинское государство, весь политический класс. Но в нынешней ситуации это все остается на уровне размышлений, а не действий», — сказал политолог.

Украина — это государство, где протесты стали нормой жизни и подобные выступления, насколько бы масштабными они ни были, ничего не значат, считает Безпалько. Он отметил, что начиная с 2004-2005 годов после того, как к власти пришел Виктор Ющенко, протесты происходят абсолютно по любому поводу.

«Скорее всего, уровень недовольства этим агентством АРМА действительно превысил некий порог. Либо же просто нашлись люди, которые профинансировали эти протесты, потому что все подобные выступления, как правило, финансируются определенными структурами», — заключил Безпалько.

Протестные настроения общества

Протестные настроения внутри украинского общества, безусловно, присутствуют, но самостоятельно народ будет выходить на улицы из-за продолжения военных действий, а не из-за коррупции. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«У Украины очень большой иммунитет к коррупции, потому что с момента создания государства коррупция сопровождала украинские власти все время. На начальном этапе она больше была связана с приватизацией, но сейчас речь идет о массовых хищениях из госбюджета. Поэтому коррупция не станет поводом для нового майдана, а вот тема продолжения военных действий может. Внутри общества, конечно, есть усталость, и многие хотели бы завершить конфликт», — пояснил экс-нардеп.

При этом возможности повлиять на украинскую власть у народа Украины попросту нет, считает Килинкаров.

«После прихода Зеленского и введения военного положения возможности украинцев значительно ограничены. Украинцы понимают, что Зеленский — это единственный человек на данный момент, в руках которого сконцентрирована власть, у него монобольшинство в парламенте, он полностью правит Украиной, кого хочет назначает, кого хочет снимает», — сказал Килинкаров.

Судить о настроениях населения Украины достаточно сложно, потому что те социологические опросы, которые публикуются, всегда условны, особенно сейчас. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Безпалько.

«Однако даже эти опросы фиксируют снижение уровня доверия к Зеленскому и увеличение доли тех, кто выступает за мирное решение конфликта с Россией даже ценой уступки территории. Военный конфликт — это центральное событие в жизни всех граждан Украины, но при этом все остальные проблемы критическим образом усилились. Если раньше коррупцию можно было еще терпеть, то теперь она становится совершенно нестерпимой», — считает Безпалько.

С высказыванием Безпалько согласился и политолог Дмитрий Солонников. Он отметил, что и тема «продолжения конфликта» не может заставить людей выйти протестовать, так как большинство украинцев все еще выступают за продолжение военных действий.

«Тех, кто выступает за войну с Россией уже не 89%, как было на момент начала СВО, а около 50%. Однако их все еще больше половины, что важно помнить. Это результат обработки украинского населения информационными технологиями. Удалось фактически полностью переформатировать сознание огромной страны», — сказал Солонников.