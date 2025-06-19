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Политика

За ночь над Россией уничтожен 81 украинский беспилотник. Военная операция, день 1212-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1212-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
В ночь на 19 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего целей сбито над Брянской (19), Курской (17) и Смоленской (13) областями. Также БПЛА сбиты над Волгоградской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Астраханской, Рязанской областями, в Крыму и Московском регионе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:11

Североатлантический альянс хочет продолжения конфликта, чтобы забрать территорию Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

9:01

Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Орловской области за минувшие сутки. Повреждений и пострадавших нет, на местах работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

8:57

Ударный вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ в зоне ответственности группы войск «Центр».

8:16

8:05

Президент РФ Владимир Путин: дальнейшее продвижение вперед Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции неизбежно, даже если начнут применяться немецкие ракеты Taurus.

8:01

🔴По данным Минобороны, за ночь система ПВО перехватила 81 украинский БПЛА самолетного типа:

▪️ 19 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 17 БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ 13 БПЛА – над территорией Смоленской области,
▪️ 7 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▪️ 6 БПЛА – над территорией Орловской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪️ по 3 БПЛА – над территориями Белгородской, Астраханской областей,
▪️ 2 БПЛА – над территорией Рязанской области,
▪️ 1 БПЛА – над Московским регионом.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1212-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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