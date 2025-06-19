Североатлантический альянс хочет продолжения конфликта, чтобы забрать территорию Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Орловской области за минувшие сутки. Повреждений и пострадавших нет, на местах работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Ударный вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами пункт временной дислокации военнослужащих ВСУ в зоне ответственности группы войск «Центр».
Президент РФ Владимир Путин: дальнейшее продвижение вперед Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции неизбежно, даже если начнут применяться немецкие ракеты Taurus.
🔴По данным Минобороны, за ночь система ПВО перехватила 81 украинский БПЛА самолетного типа:
▪️ 19 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 17 БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ 13 БПЛА – над территорией Смоленской области,
▪️ 7 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▪️ 6 БПЛА – над территорией Орловской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪️ по 3 БПЛА – над территориями Белгородской, Астраханской областей,
▪️ 2 БПЛА – над территорией Рязанской области,
▪️ 1 БПЛА – над Московским регионом.