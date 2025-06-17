Над Россией за ночь сбили почти 150 беспилотников. Военная операция, день 1210-й

🔴 Один человек погиб, еще как минимум трое ранены из-за обстрела Ленинского района Донецка — ТАСС
🔴 Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Австрия выступила с предложением подготовиться к возобновлению импорта российского газа в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщает Financial Times.
Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что ВС РФ ударили «сотнями беспилотников и ракет» по Украине.
Несколько объектов критической инфраструктуры повреждены из-за взрывов в Киеве, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Несколько взрывов ночью произошли к Киеве, мэр города Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. После этого в Украинской столице начались пожары.
По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», один из дронов попал в здание общежития Национального авиационного университета.
Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) сделала запрос в парламент страны с просьбой разъяснить визит украинского президента Владимира Зеленского в Вену, сообщает пресс-служба законодательного органа. Визит Зеленского не совместим с нейтралитетом Австрии, говорится в заявлении партии.
Киев приступил к реализации сделки с США по минералам, одобрив разработку рекомендаций по открытию торгов компаниями на разработку литиевого месторождения Добра в центральной Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на двух чиновников.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 147 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над Московским регионом.