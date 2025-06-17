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Политика

Над Россией за ночь сбили почти 150 беспилотников. Военная операция, день 1210-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1210-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Несколько взрывов ночью произошли в Киеве. Средства ПВО за ночь сбили 147 беспилотников над регионами России. Украина приступила к реализации ресурсной сделки с США, сообщила The New York Times. Ультраправая Австрийская партия свободы потребовала объяснить визит украинского президента Владимира Зеленского в Вену. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:46

🔴 Один человек погиб, еще как минимум трое ранены из-за обстрела Ленинского района Донецка — ТАСС

9:32

В Донецке прогремели минимум 10 мощных взрывов, передает корреспондент ТАСС.

9:20

🔴 Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

9:06

Австрия выступила с предложением подготовиться к возобновлению импорта российского газа в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщает Financial Times.

8:54

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что ВС РФ ударили «сотнями беспилотников и ракет» по Украине.

8:40

8:27

Несколько объектов критической инфраструктуры повреждены из-за взрывов в Киеве, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

8:15

Несколько взрывов ночью произошли к Киеве, мэр города Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. После этого в Украинской столице начались пожары.

По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», один из дронов попал в здание общежития Национального авиационного университета.

8:12

Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) сделала запрос в парламент страны с просьбой разъяснить визит украинского президента Владимира Зеленского в Вену, сообщает пресс-служба законодательного органа. Визит Зеленского не совместим с нейтралитетом Австрии, говорится в заявлении партии.

8:09

Киев приступил к реализации сделки с США по минералам, одобрив разработку рекомендаций по открытию торгов компаниями на разработку литиевого месторождения Добра в центральной Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на двух чиновников.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 147 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над Московским регионом.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1210-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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