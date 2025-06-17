Над Россией за ночь сбили почти 150 беспилотников. Военная операция, день 1210-й

8:15

Несколько взрывов ночью произошли к Киеве, мэр города Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. После этого в Украинской столице начались пожары.

По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», один из дронов попал в здание общежития Национального авиационного университета.