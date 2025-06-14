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Политика

Иран нанес ответный удар по Израилю: Тегеран атаковал военные объекты

Иран нанес ответный удар по Израилю в рамках операции «Истинное обещание-3»
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Спасатели на месте разрушений в результате ракетного удара по Рамат-Гану, Израиль, 13 июня 2025 года

Itai Ron/Reuters
13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковав ядерные и военные объекты Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю в рамках операции «Истинное обещание-3». По данным Израиля, выпущено до 100 ракет, часть попала по Тель-Авиву. Пострадали не менее 78 человек. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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02:04

За последний час Иран произвел массированный ракетный обстрел Израиля, заявили в ЦАХАЛ. Часть ракет перехвачена ПВО. Спасательные службы работают в местах падения снарядов.

02:01

Системы ПВО Тель-Авива отражают атаку, в небе слышны взрывы. Сирены воздушной тревоги прозвучали в десятках городов страны.

01:54

После 30-минутной паузы система ПВО столицы Ирана вновь отражает израильские атаки. Взрывы слышны в центре города, где расположены резиденции руководства страны.

01:28

⚡ Мощный взрыв прогремел в центре Тель-Авива. Иранские ракеты долетели до центра Израиля.

01:27

❗️ Иран наносит новые ракетные удары по Израилю, пишет Nour News.

01:25

Израиль не предупредил Лондон о готовящемся ударе по Ирану, сочтя Великобританию «ненадежным партнером». Источник в британском правительстве подтвердил Times этот факт.

01:24

ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет с территории Ирана в сторону Израиля. Системы ПВО работают на перехват. В ряде районов объявлена тревога.

01:15

Журналистка CNN Дана Баш сообщила, что Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердил гибель всех иранских участников переговоров с США. На вопрос, были ли они убиты Израилем, Трамп ответил саркастично: «Ну не от гриппа же».

01:17

Нетаньяху призвал иранцев к восстанию. Премьер Израиля в видеообращении заявил, что иранцам нужно объединиться против «режима угнетателей». Он назвал текущий момент шансом для протеста, отметив, что Тегеран «никогда не был так слаб».

«Народ Израиля с вами», — добавил Нетаньяху.

01:09

Армия Израиля сообщает о новом ракетный залпе со стороны Ирана, населению страны предписано укрыться в убежищах.

00:52

Израиль атаковал район Тегерана, где находятся резиденция Хаменеи и президентский комплекс, сообщает NYT.

По неподтвержденным данным, мог пострадать Генштаб Ирана, но власти заявляют о перехвате ракет.

00:44

Иран выпустил около 100 ракет по Израилю, но большинство из них были перехвачены ПВО или не долетели до целей, заявили в ЦАХАЛе. Одновременно Израиль отражает атаку дронов под Эйлатом — военные перехватили два «подозрительных объекта».

00:39

Армия Израиля заявила, что атаковала две иранские авиабазы — «Хамадан» и «Табриз». По ее данным, база «Табриз» была «демонтирована». Информация пока не подтверждена независимыми источниками.

00:26

В иранском Натанзе произошла незначительная утечка на ядерном объекте, но загрязнение не вышло за его пределы, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди. По его словам, объект получил поверхностные повреждения, так как основная часть находится под землей.

00:17

⚡️Постпред Ирана при ООН назвал сегодняшние удары Израиля объявлением войны.

00:12

Иранское агентство по атомной энергии заявило, что удары Израиля по объектам в Фордо и Исфахане не привели к серьезным разрушениям. В Тегеране утверждают, что пострадали склады, загорелись отдельные участки, но радиационной угрозы нет.

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