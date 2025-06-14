Иран нанес ответный удар по Израилю: Тегеран атаковал военные объекты

За последний час Иран произвел массированный ракетный обстрел Израиля, заявили в ЦАХАЛ. Часть ракет перехвачена ПВО. Спасательные службы работают в местах падения снарядов.
Системы ПВО Тель-Авива отражают атаку, в небе слышны взрывы. Сирены воздушной тревоги прозвучали в десятках городов страны.
После 30-минутной паузы система ПВО столицы Ирана вновь отражает израильские атаки. Взрывы слышны в центре города, где расположены резиденции руководства страны.
Израиль не предупредил Лондон о готовящемся ударе по Ирану, сочтя Великобританию «ненадежным партнером». Источник в британском правительстве подтвердил Times этот факт.
ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет с территории Ирана в сторону Израиля. Системы ПВО работают на перехват. В ряде районов объявлена тревога.
Журналистка CNN Дана Баш сообщила, что Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердил гибель всех иранских участников переговоров с США. На вопрос, были ли они убиты Израилем, Трамп ответил саркастично: «Ну не от гриппа же».
Нетаньяху призвал иранцев к восстанию. Премьер Израиля в видеообращении заявил, что иранцам нужно объединиться против «режима угнетателей». Он назвал текущий момент шансом для протеста, отметив, что Тегеран «никогда не был так слаб».
«Народ Израиля с вами», — добавил Нетаньяху.
Армия Израиля сообщает о новом ракетный залпе со стороны Ирана, населению страны предписано укрыться в убежищах.
Израиль атаковал район Тегерана, где находятся резиденция Хаменеи и президентский комплекс, сообщает NYT.
По неподтвержденным данным, мог пострадать Генштаб Ирана, но власти заявляют о перехвате ракет.
Иран выпустил около 100 ракет по Израилю, но большинство из них были перехвачены ПВО или не долетели до целей, заявили в ЦАХАЛе. Одновременно Израиль отражает атаку дронов под Эйлатом — военные перехватили два «подозрительных объекта».
Армия Израиля заявила, что атаковала две иранские авиабазы — «Хамадан» и «Табриз». По ее данным, база «Табриз» была «демонтирована». Информация пока не подтверждена независимыми источниками.
В иранском Натанзе произошла незначительная утечка на ядерном объекте, но загрязнение не вышло за его пределы, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди. По его словам, объект получил поверхностные повреждения, так как основная часть находится под землей.