В Раде заявили, что контракт с ВСУ возможно подписать с 17 лет. Военная операция, день 1203-й

Сибига заявил о «сильнейших атаках» ВС РФ по Киеву и Одессе и призвал прямо сейчас ввести «разрушительные санкции» против Москвы:
«Россия отвергает любые значимые мирные усилия и должна столкнуться с новыми, разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нет времени ждать. Энергетика, включая более низкий предел цен на нефть, банковское дело и вторичные санкции являются одними из самых чувствительных сфер».
Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить поставки оружия Украине, однако вряд ли перестанет передавать Киеву разведданные, пишет Foreign Policy.
Российские войска взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград, ограничив при этом логистику ВСУ в городе — ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите НАТО, но для этого должны быть приняты конкретные решения по поддержке Киева, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. Он добавил, что ни у одной третьей страны, в том числе России, нет права вето по членству Украины в НАТО.
❗️Контракт с ВСУ могут подписать украинцы с 17 до 25 лет, заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко, хотя еще вчера украинское минобороны говорило о наборе только с 18 лет.
В Ленобласти объявили воздушную опасность, в связи с чем в некоторых районах ограничили работу мобильной связи и интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
⚡️В Минобороны сообщили, что с 21:50 9 июня по 05:50 10 июня средства ПВО ликвидировали 102 украинских беспилотника: 46 над Брянской областью, 20 над Белгородской, по девять над Воронежской областью и Крымом, по четыре над Калужской областью и Татарстаном, три над Московским регионом, по два над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один над Смоленской областью.