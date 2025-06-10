В Раде заявили, что контракт с ВСУ возможно подписать с 17 лет. Военная операция, день 1203-й

09:19

Сибига заявил о «сильнейших атаках» ВС РФ по Киеву и Одессе и призвал прямо сейчас ввести «разрушительные санкции» против Москвы:

«Россия отвергает любые значимые мирные усилия и должна столкнуться с новыми, разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нет времени ждать. Энергетика, включая более низкий предел цен на нефть, банковское дело и вторичные санкции являются одними из самых чувствительных сфер».