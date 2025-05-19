35 беспилотников сбили ночью над Россией. Военная операция, день 1181-й

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Списанные танки M1A1 Abrams уже отправлены и находятся в пути на Украину, заявил австралийский премьер Энтони Альбанезе.

«Мы также готовы рассмотреть любое предложение «коалиции желающих» о направлении миротворческого контингента на Украину после того, как там будет установлен мир», — добавил он.