Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ на краснолиманском направлении.
«Также видим продвижение на краснолиманском направлении. Важно учитывать населенный пункт, который был освобожден от ВСУ, - Торское», — сказал он.
Денис Пушилин: освобождение Богатыря внесет коррективы в действия ВСУ, не исключена переброска сил от Красноармейска.
Подъездные пути ВСУ со стороны Сумской области к Белгородскому приграничью находятся под огневым контролем сил РФ группы «Север», сообщил РИА Новости командир артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат».
Сотрудники МВД по ДНР обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами образца НАТО в районе Курахова. Как сообщили ТАСС в региональном управлении, выявлено почти 2 тыс боеприпасов.
Военные 92-го саперного полка группы «Север» обнаружили в одном из сел Суджанского района Курской области 103 противотанковые мины производства ФРГ.
Специалисты Ростеха после изучения выявили у подбитого в зоне СВО немецкого танка Leopard 2 уязвимости в защите. Они связаны с толщиной брони и внутренней компоновкой, рассказали в корпорации.
Списанные танки M1A1 Abrams уже отправлены и находятся в пути на Украину, заявил австралийский премьер Энтони Альбанезе.
«Мы также готовы рассмотреть любое предложение «коалиции желающих» о направлении миротворческого контингента на Украину после того, как там будет установлен мир», — добавил он.
Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне действия группы «Юг», сообщили в МО РФ.