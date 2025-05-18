«Смертоносные решения». Захарова заявила о попытке Мерца скрыть поставки ракет Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила канцлера Германии Фридриха Мерца в попытке увести из публичного поля тему передачи крылатых ракет Taurus Украине. По ее словам, реальная информация о поставках будет скрыта, а заявления Мерца о том, что поставки «не стоят на повестке дня» — не более чем «игра слов». Дипломат также обвинила Берлин в продвижении «агрессивных нарративов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что передача крылатых ракет Taurus Украине «в настоящий момент не стоит на повестке дня». Мерц пытается вывести тему поставок дальнобойных ракет из публичной повестки, уверена дипломат.

«Казалось бы, вот оно подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине, к получению места за столом не только с ложечками для сахара и салфетками, но и предназначенного для серьезных переговоров», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что «речь идет об игре слов». Реальной целью Мерца является сокрытие информации о количестве и датах поставок.

«Никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», – указала дипломат.

Захарова процитировала канцлера ФРГ, утверждающего, что эта тема обсуждалась публично, но теперь правительство Германии приняло решение скрыть информацию о поставках.

«Вот, посмотрите, что Мерц говорит: «Дискуссия о передаче Taurus Киеву велась публично, и это было стратегическим преимуществом для России и стратегическим недостатком для ФРГ. Теперь правительство Германии приняло решение не обнародовать публично информацию о поставках оружия Украине», — подчеркнула официальный представитель МИД.

По ее мнению, Германия на самом деле не стремится к миру, а занимается продвижением «агрессивных нарративов», что приводит к подрыву свободы слова и правовых механизмов принятия решений.

«В совокупности с изничтожением свободы слова и законности принятия смертоносных для Европы решений», – подытожила Захарова.

Что сказал Мерц

На данный момент Германия не рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, поскольку для этого потребуется длительная подготовка военных, сообщил Мерц в интервью телеканалу ZDF несколько дней назад.

«Этот вопрос не обсуждается в настоящий момент, тем более что он предполагает необходимость продолжительного обучения», — отметил немецкий канцлер.

Он также добавил, что обсуждение поставок Taurus с самого начала «не следовало выводить на публичный уровень».

В середине апреля в интервью телеканалу ARD Мерц говорил, что такие поставки возможны, если будет достигнуто согласие с европейскими партнерами. Он также предполагал, что ракеты могут применить для ударов по Крымскому мосту. В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркивал, что существует множество аргументов против такого шага.

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Бывший канцлер Германии Олаф Шольц выступал категорически против передачи ВСУ ракет Taurus и опасался, что это втянет Берлин в конфликт.

«Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», – указывал он.

Крылатые ракеты Taurus — это высокоточные боевые средства дальнего действия, разработанные немецкой компанией MBDA и предназначенные для поражения наземных целей на больших расстояниях. Они имеют дальность до 500 километров и используют систему навигации на основе спутниковых данных. Taurus – главный конкурент крылатой ракеты Storm Shadow совместной англо-французской разработки.