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Политика
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Минобороны ПНЕ Ливии провело операцию в Триполи. Убит видный сторонник маршала Хафтара

Минобороны ПНЕ Ливии заявило об успешном проведении военной операции в Триполи
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Shutterstock
Правительство национального единства Ливии объявило о завершении военной операции в Триполи после столкновений, начавшихся на фоне гибели влиятельного силовика Абдельгани аль-Кикли. В город стянулась военная техника, слышны перестрелки, в нескольких районах отключили свет, временно закрылся международный аэропорт. Российское посольство не пострадало. ООН выразила серьезную обеспокоенность и потребовала прекратить столкновения.

Министерство обороны правительства национального единства (ПНЕ) Ливии сообщило о завершении военной операции в столице страны — Триполи. В заявлении говорится о «полном выполнении плана по обеспечению безопасности и стабильности» в стратегически важном районе Абу-Салим. Минобороны дало указание своим подразделениям завершить все действия в регионе. Цель, детали операции и состав участвовавших в ней сил не сообщаются.

По информации телеканала Al Wasat, в результате операции силы ПНЕ установили полный контроль над районом Абу-Салим, ранее считавшимся оплотом структур, лояльных Абдельгани аль-Кикли — главе аппарата по поддержанию безопасности и стабильности (службы безопасности) при президентском совете Ливии. Сам аль-Кикли погиб этой ночью.

Убийство Абдельгани аль-Кикли

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Глава аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при Президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли

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Столкновения в Триполи начались вечером 12 мая. По данным местных источников, боевые действия развернулись между бойцами 444-й бригады и силами аппарата по поддержанию безопасности.

По предварительным сведениям, Абдельгани аль-Кикли погиб на территории штаба 444-й бригады.

Источники в силовых структурах предполагают, что аль-Кикли могли «заманить на встречу» в штаб, где и застрелили.

Его гибель вызвала резкую эскалацию и перестрелки в городе.

В ходе уличных столкновений были ранены не менее шести человек. Экстренные службы перешли в режим повышенной готовности. В районы Салах-эд-Дин и Эль-Хадаба и центр Триполи стягивалась бронетехника и дополнительные силы. В ряде кварталов отключили электроснабжение. Международный аэропорт Митига приостановил работу. Все рейсы были перенаправлены в аэропорт города Мисурата, расположенного в 200 км от столицы.

Реакция ООН

Миссия ООН по поддержке в Ливии выразила серьезную обеспокоенность событиями в Триполи. В заявлении организации говорится, что бои в густонаселенных районах представляют угрозу для гражданского населения. Миссия призвала стороны немедленно прекратить огонь и восстановить порядок.

Миссия ООН также напомнила участникам стычек, что «нападения на мирных жителей и гражданские объекты могут быть приравнены к военным преступлениям».

По информации российских дипломатических источников РИА Новости и ТАСС, российское посольство в Триполи не пострадало. Сотрудники дипмиссии находятся в безопасности, обращений от российских граждан не поступало. Район, где расположено посольство, остается спокойным.

Визит Хафтара в Москву

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Минобороны РФ

Незадолго до эскалации в Триполи командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар посетил с официальным визитом Москву. Его приезд 7 мая был приурочен к празднованию 80-летия Победы.

В ходе визита Хафтар провел переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым и секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу.

На встречах обсуждались укрепление военного сотрудничества, региональная стабильность и координация усилий в Северной Африке. По сообщению командования ЛНА, российская сторона выражала признательность за усилия по обеспечению безопасности в Ливии и подтвердила интерес к стратегическому партнерству.

Минобороны РФ подтвердило, что одной из тем переговоров стала ситуация в Ливии. Российская сторона заявила о поддержке политического диалога в Ливии.

Внутриполитическая ситуация в Ливии

С момента свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия не восстановила единую систему управления. В стране действуют два конкурирующих центра власти.

В Триполи базируется признанное ООН правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой. Восточную часть страны контролирует администрация, сформированная палатой представителей и поддерживаемая ЛНА под командованием Халифы Хафтара.

Оба правительства претендуют на легитимность и международное признание.

Несмотря на усилия ООН и Женевский форум 2021 года, общенациональные выборы так и не состоялись. Среди причин — отсутствие консенсуса между элитами, нерешенные вопросы распределения ресурсов и отсутствие безопасности для участников избирательного процесса. На этом фоне сохраняется активность многочисленных вооруженных группировок, часть из которых действует вне контроля официальных структур.

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