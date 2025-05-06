Над Россией за ночь сбили 105 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1168-й

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов по селу Тяжино приграничного Глушковского района Курской области.
БПЛА «Герань» нанесли более 20 ударов по целям в Киевском, Шевченковском, Холодногорском и Индустриальном районах города Харьков, пишет канал «Операция Z».
Globo: Бразилия хочет выступить в роли посредника на переговорах по Украине, поскольку попытки США добиться прекращения конфликта до сих пор не привели к конкретным результатам.
Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов, успешно прошел боевое тестирование в зоне СВО в Херсонской области, сообщает РИА Новости.
ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в населенном пункте Григоровка Харьковской области.
Уралвагонзавод направил российским военным на СВО партии модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М, в них внесены более 200 изменений.
🔴Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 105 дронов ВСУ в 11 регионах:
▪️32 – над Брянской областью
▪️22 – над Воронежской
▪️19 – над Московским регионом
▪️10 – над Пензенской
▪️9 – над Калужской
▪️6 – над Белгородской
▪️по 2 – над Липецкой и Самарской
▪️по 1 – над Владимирской, Курской и Ростовской