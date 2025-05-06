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Политика

Над Россией за ночь сбили 105 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1168-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1168-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
За ночь над регионами России уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА. На подлете к Москве сбили шесть беспилотников. 13 российских аэропортов за ночь приостановили полеты на фоне атаки, в том числе столичные Внуково, Шереметьево и Домодедово. «Уралвагонзавод» направил российской армии на СВО партии модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М, в них внесены более 200 изменений. Жителей поселка Глушково Курской области призвали эвакуироваться. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:37

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов по селу Тяжино приграничного Глушковского района Курской области.

9:32

9:19

БПЛА «Герань» нанесли более 20 ударов по целям в Киевском, Шевченковском, Холодногорском и Индустриальном районах города Харьков, пишет канал «Операция Z».

9:18

Globo: Бразилия хочет выступить в роли посредника на переговорах по Украине, поскольку попытки США добиться прекращения конфликта до сих пор не привели к конкретным результатам.

9:11

8:57

Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов, успешно прошел боевое тестирование в зоне СВО в Херсонской области, сообщает РИА Новости.

8:37

Три беспилотника ВСУ сбиты над промышленным предприятием в Новокуйбышевске Самарской области.

8:20

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в населенном пункте Григоровка Харьковской области.

8:09

Уралвагонзавод направил российским военным на СВО партии модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М, в них внесены более 200 изменений.

8:05

🔴Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 105 дронов ВСУ в 11 регионах:

▪️32 – над Брянской областью
▪️22 – над Воронежской
▪️19 – над Московским регионом
▪️10 – над Пензенской
▪️9 – над Калужской
▪️6 – над Белгородской
▪️по 2 – над Липецкой и Самарской
▪️по 1 – над Владимирской, Курской и Ростовской

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1168-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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