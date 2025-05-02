Протестный Первомай: во Франции митинги переросли в столкновения с полицией

Во время первомайской демонстрации в Париже, 2025 год

Le Figaro: на первомайские демонстрации во Франции вышли до 300 тысяч человек

Во Франции 1 мая прошла волна протестных демонстраций, в десятках городов страны прошли марши, в ряде случаев завершившиеся столкновениями с полицией. По данным правоохранительных органов, в акциях участвовали 157 тыс. человек, из них 32 тыс. — в Париже. Участники протестов выступают против пенсионной реформы, ухудшения экономической ситуации и недовольны политическими событиями — в частности, решением суда, которое временно лишает Марин Ле Пен права участвовать в выборах 2027 года.

В первомайских демонстрациях во Франции приняли участие 157 тыс. человек, пишет Le Figaro со ссылкой на официальные данные полиции. По сравнению с прошлым годом число протестующих выросло примерно на 30 тыс.. В Париже и ряде других городов произошли столкновения с полицией, задержаны 72 человека.

Со своей стороны, крупнейший французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (ВКТ) насчитал не менее 300 тыс. участников . По их данным, по сравнению с прошлым годом явка в Париже удвоилась. Всего протестные акции прошли в 270 городах. Лидеры ВКТ требовали отмены пенсионной реформы, введения моратория на увольнения и выражали общее недовольство социально-экономическим курсом правительства.

Столкновения в Париже

По сообщению корреспондента РИА Новости, на демонстрации в Париже произошли беспорядки: манифестанты забрасывали полицию стеклянными бутылками и петардами. В ответ силовики применили слезоточивый газ.

Le Figaro также сообщает о столкновениях между участниками шествия: группа из около 50 человек в черной одежде и с закрытыми лицами напала на активистов Социалистической партии. Пострадали четыре человека, им оказали медицинскую помощь.

Инцидент вызвал резкую реакцию депутата от Соцпартии Жерома Геджа. По его словам, «все, кто применяет насилие, являются врагами 1 мая, наемных работников и в широком смысле Республики». Нападавших он назвал «обычными фашистами».

Министр внутренних дел Бруно Ретайо осудил «абсолютно прискорбное» и «неприемлемое» нападение и заявил, что полиция выявила во время шествия около 200 человек, которых сочла провокаторами.

Выступление Ле Пен

На митинге в городе Нарбоне перед своими сторонниками выступила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она заявила о намерении бороться за право участвовать в президентских выборах 2027 года. Ле Пен напомнила, что парижский суд, рассмотрев дело о фиктивной занятости помощников в Европарламенте, временно лишил ее права баллотироваться на срок в пять лет. Политик выразила несогласие с этим решением.

«Я буду бороться за справедливость, против попыток конфисковать демократию», - подчеркнула она.

В центре Нанта во время демонстрации с участием 5 тыс. человек также произошли столкновения с полицией. Задержаны 15 человек. Местные власти сообщили, что «протестующие напали на префектуру и обстреляли силы правопорядка петардами». В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Пострадали также магазины и кафе: в зданиях выбиты витрины.

Столкновения с полицией зафиксированы и в Лионе, пишет ТАСС со ссылкой на местную префектуру.

«Несколько десятков агрессивно настроенных лиц в масках предприняли попытку разгромить две торговые точки. Они также забрасывали стражей порядка различными предметами», — говорится в публикации.