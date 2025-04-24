«Было шумно». Маск разругался с главой минфина США в присутствии Трампа

Маск разругался с Бессентом на виду у Трампа и Мелони

Илон Маск борется за власть с министром финансов Скоттом Бессентом. Миллиардер в обход чиновника договаривается с американским президентом Дональдом Трампом о назначениях в подконтрольных Бессенту ведомствах, пишет Axios. Это привело к крупной ссоре между мужчинами, которую, вероятно, услышали не только официальные лица США, но и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент серьезно поругались на глазах у американского президента Дональда Трампа и других чиновников. Спор произошел из-за разногласий в управлении налоговой службой, выяснил Axios. Предварительно, это случилось 17 апреля.

«В холле Западного крыла собрались два миллиардера средних лет, которые думали, что это WWE [рестлинг]», — сказал источник издания. При этом состояние Бессета составляет только в $520 млн.

По предварительным данным, Маск и Бессет разругались в Овальном кабинете, но обошлось без драки. Трамп заметил неподобающую активность, после чего Маск и Бессет вышли в холл и продолжили ругаться.

«Это была настоящая сцена. Было шумно», — сказал источник.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не стала прямо комментировать происходящее, но отметила, что «президент Трамп собрал команду людей, которые невероятно увлечены проблемами, влияющими на страну».

«Разногласия являются нормальной частью любого здорового политического процесса», — уточнила Ливитт.

Маск и Бессент не стали комментировать свою ссору.

Суть спора

16 апреля Трамп назначил Гэри Шепли исполняющим обязанности главы налогового управления. Этого кандидата лоббировал Маск, Бессент же видел на этой должности замминистра финансов Майкла Фолкендера. Бессенту не понравилось, что Маск действовал у него за спиной, продвигая своего кандидата и создавая проблемы.

На следующий день во время встречи в Белом доме Бессент выступил против Маска. Он раскритиковал его за чрезмерные обещания и недостаточное выполнение бюджетных обязательств в рамках департамента эффективности госуправления (DOGE). Маск в ответ назвал Бессента «агентом Сороса» (американский финансист) и обвинил его в управлении «обанкротившимся хедж-фондом».

Конфликт начал разгораться. Вероятно, все это слышала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая в тот день приехала на встречу с Трампом. Споры также продолжились в соцсети X. В конце концов Шепли ушел, а Фолкендер остался, поэтому победа оказалась на стороне Бессента.

Оба участника спора не хотят мириться, утверждают источники.

Маск хотел другого министра

По данным Axios, скандал показал, что некоторых высокопоставленных чиновников раздражает Маск и его методы работы, связанные с DOGE. Миллиардер уже ссорился с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и советником по торговле Питером Наварро.

«Все считают, что DOGE — это здорово, но выходки Илона уже перебор», — сказал источник Axios.

Изначально Маск активно лоббировал на пост министра финансов Говарда Лютника, но Трамп назначил Бессента, а Лютник стал министром торговли. Затем Маск и Бессент разругались из-за найма сотрудников в министерство финансов.

«Это была не борьба за то, что правильно, а что нет. Речь шла о контроле», — уточнил источник.

Кроме этого, Маск и Бессент кардинально разные люди. Миллиардер стремится к быстрому результату и прорыву, он знаменит. Бессент же более сдержанный, не такой публичный. По словам знакомых, Бессент достаточно мягкий в общении, но при это он знает свои пределы и может наорать.

«Скотт [Бессет] терпеть не может Маска, но ведет себя как взрослый», — сказал собеседник издания.

Борьба за власть

Газета The New York Times в середине апреля сообщила, что Маск и Бессент борются за власть.

Бессент даже пожаловался Трампу, что Маск переступил через него, хотя налоговая подчиняется именно Бессенту, он отвечает за назначение сотрудников.

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Подобное влияние Маска на Трампа сильно тревожит высокопоставленных чиновников.

Внутри налоговой службы США также есть разногласия. Не все сотрудники согласны с действиями Трампа. Речь идет о сборе данных о мигрантах для лишения тех жилья и работы, а также критике подвергаются планы об отмене налогового статуса Гарвардского университета.