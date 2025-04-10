Осталось два месяца: демократы требуют отставки Маска

Группа демократов потребовала от администрации Дональда Трампа снять миллиардера Илона Маска с поста главы департамента госэффективности к 30 мая, так как он не может находиться на службе дольше 130 дней. Как пишет Axios, владелец Tesla и SpaceX слишком тесно связан с госуправлением, что может привести к конфликту интересов, ведь компании Маска заключают контракты и с правительством. Трамп ранее намекал, что миллиардера скоро не будет в его администрации, однако сам глава государства «оставил бы его так долго, как сможет».

В США демократы требуют убрать миллиардера Илона Маска из администрации президента Дональда Трампа к концу мая, сообщил портал Axios.

Сейчас Маск курирует новый департамент государственной эффективности США (DOGE), который отвечает за сокращение государственных расходов и реструктуризацию федеральных агентств. Миллиардеру присвоен статус специального государственного служащего. Однако, согласно американским законам, Маск не может находиться на службе больше 130 дней — этот срок истекает 30 мая.

«Мы требуем от вашей администрации немедленного публичного заявления, в котором будет четко указано, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, к 30 мая», — написали 77 демократов из палаты представителей США в письме Трампу.

В письме также подчеркивается, что в течение года после отставки Маск не сможет вернуться к государственной службе, если не откажется от всех своих компаний , в том числе Tesla и SpaceX.

«Мы ясно даем понять, что общественное давление на республиканцев будет только усиливаться с настоящего момента и до 30 мая», — сказал конгрессмен-демократ от Техаса Грег Касар в беседе с Axios. Он добавил, что у них есть юридические и политические инструменты для осуществления этого требования, а также на их стороне сила общественного давления.

Демократы заявили, что администрация Трампа игнорирует не только федеральные, но и региональные законы. При этом еще администрация экс-президента Джо Байдена приняла меморандум, согласно которому неоплачиваемые дни командировок не засчитываются в эти 130 дней. Администрация Трампа может воспользоваться этой лазейкой в законе, отмечает Axios.

Служба Маска точно закончится

В начале апреля Трамп обозначил, что в конце концов Илон Маск перестанет быть специальным государственным служащим. При этом глава государства не назвал точные сроки.

«Я думаю, что он потрясающий, но у него есть большая компания, которой нужно управлять. На каком-то этапе он вернется [к управлению своими компаниями]. Он этого хочет. Я бы оставил его так долго, как смогу», — сказал Трамп.

Президент добавил, что госслужащие, работающие с DOGE, многому научились. По его словам, придет момент, когда министры смогут выполнять работу ведомства.

В конце марта Маск в беседе с Fox News обозначил, что рассчитывает выполнить большую часть работы по сокращению дефицита госбюджета за 130 дней. Если отсчитывать срок с 20 января — дня инаугурации Трампа, — то миллиардер должен уйти со службы в конце мая. Однако если не считать выходные и праздники, то срок его полномочий может растянуться до июля. Точный день, когда Маск официально вступил в должность, неизвестен. Предполагается, что это было 20 января.

Специальный государственный служащий в США может заниматься госуправлением в течение нескольких лет подряд, однако за 365-дневный период он не может занимать должность дольше 130 дней, даже если ему не оплачивают эту деятельность.

«Где Марс, Илон?». Хочет ли Трамп избавиться от Маска? СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп собирается в ближайшие недели попросить главу DOGE Илона Маска... 03 апреля 17:55

Конфликт интересов

Технически Маск не считается главой или хотя бы сотрудником DOGE — формально департамент возглавляет бывшая медсестра Эми Глисон, писал Axios. Однако Маск публично посещает ЦРУ и Пентагон, участвует в работе администрации Трампа в качестве советника президента. При этом у компаний бизнесмена, особенно у SpaceX, есть госконтракты — из-за чего его высокий пост вызывает опасения в связи с возможным конфликтом интересов.

По закону Маск не может участвовать в государственных делах, которые так или иначе влияют на его финансовые активы. Однако нет точного понимания, как именно соблюдается это требования в ситуации с миллиардером. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт обозначила журналистам, что Маск сам определит конфликты интересов.

По заявлению DOGE, ведомству, задача которого — сократить государственные расходы, удалось сэкономить $140 млрд всего за два месяца — с помощью массовых увольнений. При этом Axios отмечает, что в аудиторской отчетности ведомства есть ошибки, из-за чего общественность сомневается в точности опубликованной информации. Ожидается, что с подачи DOGE в ближайшее время в США сократят 10 тысяч сотрудников здравоохранения и соцслужб.