Осталось два месяца: демократы требуют отставки Маска

В США демократы требуют убрать миллиардера Илона Маска из администрации президента Дональда Трампа к концу мая, сообщил портал Axios.
Сейчас Маск курирует новый департамент государственной эффективности США (DOGE), который отвечает за сокращение государственных расходов и реструктуризацию федеральных агентств. Миллиардеру присвоен статус специального государственного служащего. Однако, согласно американским законам, Маск не может находиться на службе больше 130 дней — этот срок истекает 30 мая.
«Мы требуем от вашей администрации немедленного публичного заявления, в котором будет четко указано, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, к 30 мая», — написали 77 демократов из палаты представителей США в письме Трампу.
В письме также подчеркивается, что в течение года после отставки Маск не сможет вернуться к государственной службе, если не откажется от всех своих компаний, в том числе Tesla и SpaceX.
«Мы ясно даем понять, что общественное давление на республиканцев будет только усиливаться с настоящего момента и до 30 мая», — сказал конгрессмен-демократ от Техаса Грег Касар в беседе с Axios. Он добавил, что у них есть юридические и политические инструменты для осуществления этого требования, а также на их стороне сила общественного давления.
Демократы заявили, что администрация Трампа игнорирует не только федеральные, но и региональные законы. При этом еще администрация экс-президента Джо Байдена приняла меморандум, согласно которому неоплачиваемые дни командировок не засчитываются в эти 130 дней. Администрация Трампа может воспользоваться этой лазейкой в законе, отмечает Axios.
Служба Маска точно закончится
В начале апреля Трамп обозначил, что в конце концов Илон Маск перестанет быть специальным государственным служащим. При этом глава государства не назвал точные сроки.
«Я думаю, что он потрясающий, но у него есть большая компания, которой нужно управлять. На каком-то этапе он вернется [к управлению своими компаниями]. Он этого хочет. Я бы оставил его так долго, как смогу», — сказал Трамп.
Президент добавил, что госслужащие, работающие с DOGE, многому научились. По его словам, придет момент, когда министры смогут выполнять работу ведомства.
В конце марта Маск в беседе с Fox News обозначил, что рассчитывает выполнить большую часть работы по сокращению дефицита госбюджета за 130 дней. Если отсчитывать срок с 20 января — дня инаугурации Трампа, — то миллиардер должен уйти со службы в конце мая. Однако если не считать выходные и праздники, то срок его полномочий может растянуться до июля. Точный день, когда Маск официально вступил в должность, неизвестен. Предполагается, что это было 20 января.
Специальный государственный служащий в США может заниматься госуправлением в течение нескольких лет подряд, однако за 365-дневный период он не может занимать должность дольше 130 дней, даже если ему не оплачивают эту деятельность.
Конфликт интересов
Технически Маск не считается главой или хотя бы сотрудником DOGE — формально департамент возглавляет бывшая медсестра Эми Глисон, писал Axios. Однако Маск публично посещает ЦРУ и Пентагон, участвует в работе администрации Трампа в качестве советника президента. При этом у компаний бизнесмена, особенно у SpaceX, есть госконтракты — из-за чего его высокий пост вызывает опасения в связи с возможным конфликтом интересов.
По закону Маск не может участвовать в государственных делах, которые так или иначе влияют на его финансовые активы. Однако нет точного понимания, как именно соблюдается это требования в ситуации с миллиардером. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт обозначила журналистам, что Маск сам определит конфликты интересов.
По заявлению DOGE, ведомству, задача которого — сократить государственные расходы, удалось сэкономить $140 млрд всего за два месяца — с помощью массовых увольнений. При этом Axios отмечает, что в аудиторской отчетности ведомства есть ошибки, из-за чего общественность сомневается в точности опубликованной информации. Ожидается, что с подачи DOGE в ближайшее время в США сократят 10 тысяч сотрудников здравоохранения и соцслужб.