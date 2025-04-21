Белый дом ищет нового министра обороны после скандала с перепиской. Трамп назвал это фейком

Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны США, сообщило National Public Radio (NPR) со ссылкой на представителя американских властей, «которому не разрешили говорить публично». В администрации президента Трампа это утверждение резко опровергли, но остановить политический скандал не получилось. Активисты Демократической партии уже требуют отставки Пита Хегсета из-за его сообщений с секретной информацией в чате мессенджера Signal. Участниками чата были жена, брат и адвокат Хегсета.

Белый дом ищет замену Питу Хегсету на посту министра обороны, сообщает National Public Radio со ссылкой на высокопоставленного чиновника, которому не было разрешено говорить публично. Причиной названа предполагаемая утечка секретной информации через чат мессенджера Signal, о которой накануне написала газета The New York Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с его содержанием. Их имена остались неизвестными.

В публикации сказано, что в чате обсуждалось расписание полетов истребителей F/A-18, нацеленных на хуситов в Йемене — точно также как это случилось с другим вызвавшим скандал чатом Signal, в который по ошибке добавили редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. На этот раз чат был доступен жене, брату и личному адвокату Хегсета. Оба мужчины работают в Пентагоне, но супруга министра обороны Дженнифер Хегсет — бывший продюсер телеканала Fox News.

«Включение в чат с секретной информацией людей, которые не имели очевидных причин быть проинформированными о деталях военной операции в процессе ее проведения, несомненно, вызовет дополнительные вопросы о соблюдении министром протоколов безопасности», — пишет National Public Radio.

Что такое Signal Signal — приложение для обмена сообщениями, схожее с Telegram или WhatsApp. Утверждается, что Signal использует end-to-end (сквозное) шифрование для всех чатов, то есть перехватить и расшифровать сообщения невозможно. Тем не менее, сотрудникам администрации США запрещено использовать его для передачи конфиденциальной информации, для этого им следует пользоваться утвержденными защищенными каналами.

Активисты Демократической партии США призвали шефа Пентагона Пита Хегсета покинуть пост. Обращение размещено на странице партии в соцсети X.

«Хегсет должен уйти в отставку», — сказано там.

В Белом доме все опровергают

В администрации президента резко опровергли сообщения National Public Radio о поиске замены Хегсету.

«Эта история — сплошная фальшивка, основанная на одном анонимном источнике, который явно понятия не имеет, о чем говорит. Как сказал президент сегодня утром, он решительно поддерживает министра обороны», — написала в соцсети Х пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в интервью Fox News заявила, что противостоящие Трампу СМИ «пытаются воскресить одну и ту же небылицу», но они «не могут изменить тот факт, что никакой секретной информацией [в чате Signal] не делились».

По мнению Келли, анонимными источниками такой информации являются недавно уволенные из Пентагона «сливатели», которые таким образом хотят «потешить свое уязвленное самолюбие и подорвать планы президента». Но администрация Белого дома «все равно продолжит привлекать их к ответственности».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт придерживается той же позиции.

«Президент полностью поддерживает министра Хегсета, который отлично справляется с руководством Пентагоном. Вот что происходит, когда весь Пентагон работает против вас и против масштабных изменений, которые вы пытаетесь внедрить», — сказала она в прямом эфире Fox News.

Позже на эту тему высказался и сам президент Трамп.

«Это просто фейковые новости, они просто придумывают истории, я думаю, это похоже на недовольных сотрудников», — сказал Трамп.

Он напомнил, что Хегсет был назначен министром обороны, в том числе, для того, «чтобы избавиться от множества плохих людей. По мнению Трампа, «именно это он и делает», поэтому у него «не всегда остаются друзья».

В свою очередь, Хегсет на вопросы журналистов заявил, что он «планирует продолжать борьбу до конца».