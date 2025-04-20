«Подождите!»: Мелони перебила переводчицу во время разговора с Трампом о Зеленском

Джорджа Мелони и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 2025 год

Во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме премьер-министр Италии Джорджа Мелони перебила свою переводчицу, когда та начала говорить о словах Трампа в адрес Владимира Зеленского. Мелони сама перешла на английский и избежала прямого ответа. Конфуз произошел на фоне обсуждения роли Италии в НАТО и конфликта на Украине.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони перебила свою переводчицу, когда та передавала ее слова президенту США Дональду Трампу во время встречи политиков в Овальном кабинете Белого дома. На ситуацию обратило внимание издание The Guardian.

Один из присутствовавших на встрече журналистов спросил Мелони, что она думает о том, что Трамп возложил ответственность за конфликт на Украине на президента страны Владимира Зеленского, и об увеличении военных трат Италией в рамках НАТО.

Вопросы задавались на итальянском языке, и Мелони тоже отвечала на родном языке, при этом она говорила неохотно и сидела, поджав под себя ноги. Она обвинила Россию в развязывании конфликта и заявила о работе над достижением «справедливого и прочного» мира.

«Я считаю, что там явно произошло вторжение. Однако сегодня важно, что мы вместе намерены работать — и уже работаем — над достижением на Украине мира, который будет справедливым и устойчивым», – сказала она.

Трамп в свою очередь попросил перевести ему слова премьера, но переводчица Валентина Майолини-Ротбахер растерялась.

«Премьер-министра Мелони спросили… что она думает о том факте, что президент Трамп возлагает на Зеленского ответственность за конфликт на Украине», — начала она переводить и запнулась.

Мелони тут же перебила переводчицу и перешла на английский. «Подождите! Подождите!» — сказала премьер.

Она повторила то, что сказала ранее о тратах Италии в рамках членства в НАТО, однако умолчала об Украине и Зеленском.

«Я сказала, что Италия будет платить взносы 2%, как уже было решено. Мы не обсуждали конкретные дополнительные проценты, но мы осознаем, насколько важна оборона для будущего. И мы видим ту работу, которую пытаемся проделать на европейском уровне», – сказала она.

«Я не в восторге, что началась война»

Тем не менее, Трамп понял, о чем еще говорила Мелони, и решил прокомментировать ее слова.

«Я не считаю Зеленского ответственным. Но я не в восторге от того, что началась эта война. Я не доволен никем из причастных», – отметил политик.

«Если кто-то и виноват, то это Байден, потому что, в конце концов, все знали, что война никогда бы не началась, если бы Трамп все еще был президентом», – пояснил он.

Make the West great again

В своей речи Трамп назвал Мелони «совершенно особенным человеком», который «делает фантастическую работу», и что благодаря ей между Италией и США установились прекрасные отношения. Мелони «покорила Европу» и пользуется «большим уважением» как на международном уровне, так и среди граждан Италии, отметил президент.

Премьер в свою очередь напомнила, что 17 апреля «отмечается годовщина соглашения, которое позволило Христофору Колумбу совершить свое путешествие» в Америку.

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«Когда я говорю о Западе, я не говорю о географическом пространстве: я говорю о цивилизации. Я хочу сделать эту цивилизацию сильнее», — отметила Мелони, добавив, что ее цель «сделать Запад снова великим» (на английском языке «Make the West great again», цитата из лозунга Трампа «Make America great again»).

«Поэтому я думаю, что даже если у нас есть некоторые проблемы между двумя берегами Атлантики, сейчас самое время попытаться сесть и найти решения», – заключила она.