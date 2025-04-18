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Политика

Над пятью регионами РФ и Азовским морем уничтожили 56 БПЛА. Военная операция, день 1150-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1150-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
За ночь средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над Воронежской областью, 12 — над Белгородской, 12 — над акваторией Азовского моря, три — над Крымом, по одному — над Ростовской областью и Краснодарским краем. Росавиация накладывала временные ограничения на работу аэропорта в Саратове. Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что в данный момент прекращение огня на Украине нереалистично. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:06

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в рамках своего визита в РФ обсуждал территориальный вопрос в контексте конфликта на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal. Он считает, что территориальный вопрос может быть частично решен.

08:48

Средства ПВО ночью уничтожили более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

08:37

США ожидают, что в течение нескольких недель можно обеспечить полное завершение огня на Украине, выяснил Bloomberg.

08:30

❗️Банковская группа Raiffeisen Bank International приостановила действия по продаже подразделения в РФ на фоне сближения России и США, выяснил Financial Times.

08:26

«Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Днепропетровске, Николаеве, Сумах и Харькове на Украине.

08:20

Прекратить огонь в зоне конфликта пока нельзя, так как Украина нарушает мораторий на удары по энергообъектам, обозначил постпред России при ООН Василий Небензя:

«В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе».

08:16

В Воронежской области в результате атаки БПЛА повреждены три дома, два автомобиля и газовая труба, рассказал губернатор Александр Гусев.

08:11

⚡️В Белгородской области после атаки беспилотника погибли два добровольца самообороны Волоконовского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:07

Росавиация накладывала временные ограничения на работу аэропорта в Саратове.

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников: 27 над Воронежской областью, 12 над Белгородской, 12 над акваторией Азовского моря, три над Крымом, по одному над Ростовской областью и Краснодарским краем.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1150-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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