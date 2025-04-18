Над пятью регионами РФ и Азовским морем уничтожили 56 БПЛА. Военная операция, день 1150-й

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в рамках своего визита в РФ обсуждал территориальный вопрос в контексте конфликта на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal. Он считает, что территориальный вопрос может быть частично решен.
Средства ПВО ночью уничтожили более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
США ожидают, что в течение нескольких недель можно обеспечить полное завершение огня на Украине, выяснил Bloomberg.
❗️Банковская группа Raiffeisen Bank International приостановила действия по продаже подразделения в РФ на фоне сближения России и США, выяснил Financial Times.
Прекратить огонь в зоне конфликта пока нельзя, так как Украина нарушает мораторий на удары по энергообъектам, обозначил постпред России при ООН Василий Небензя:
«В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе».
В Воронежской области в результате атаки БПЛА повреждены три дома, два автомобиля и газовая труба, рассказал губернатор Александр Гусев.
⚡️В Белгородской области после атаки беспилотника погибли два добровольца самообороны Волоконовского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников: 27 над Воронежской областью, 12 над Белгородской, 12 над акваторией Азовского моря, три над Крымом, по одному над Ростовской областью и Краснодарским краем.