Над пятью регионами РФ и Азовским морем уничтожили 56 БПЛА. Военная операция, день 1150-й

08:20

Прекратить огонь в зоне конфликта пока нельзя, так как Украина нарушает мораторий на удары по энергообъектам, обозначил постпред России при ООН Василий Небензя:

«В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе».