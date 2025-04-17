Была ли звуковая пушка? Вучич обнародовал отчет ФСБ РФ об оппозиционном митинге в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что при охране порядка во время антиправительственных массовых митингов в Белграде 15 марта полиция не применяла акустические установки — звуковые пушки. Это следует из исследования, проведенного ФСБ России, которую Вучич назвал «одной из самых мощных и известных спецслужб наряду с американским ФБР».
Свое обращение к согражданам Вучич зачитал из здания правительства. Сербский портал Blic опубликовал выдержки из отчета, в котором рассказывается о методах проведения анализа и полученных выводах. Исследование строилось на изучении технических характеристик звуковых излучателей LRAD из арсенала сербской полиции, их практических испытаний, а также анализа видеоматериалов с места событий и опроса сотрудников полиции и медицинских служб, присутствовавших на митинге в Белграде.
В частности, сотрудники ФСБ провели полевые испытания предоставленных им звуковых излучателей на собаках. Выбор именно этих животных был «обусловлен их высокой чувствительностью к акустическим воздействиям». Результаты показали, что животные не испытывали дискомфорта и поведенческих изменений.
«Конструктивные характеристики упомянутых устройств не позволяют формировать звуковое давление в инфразвуковом и ультразвуковом диапазонах частот», — говорится в отчете.
Из анализа видеозаписей ФСБ сделала выводы, что в среде митингующих «присутствовали лица, которые «возбуждали и ориентировали толпу». Из документа следует, что в месте предполагаемого инцидента со звуковой пушкой признаков применения каких-либо спецсредств не наблюдается. При этом есть признаки «направленной провокации с участием специально подготовленной группы лиц и использования смартфонов для синхронизации движений с имитацией эффекта акустической пушки, а также блокирования скорой помощи».
По словам экспертов, массового психологического, морального и физического воздействия на толпу не оказывалось, люди «не потеряли ориентацию в пространстве и способность контролировать свое поведение».
Спустя несколько дней после митинга президент Сербии Александар Вучич заявил, что покинет свой пост в случае подтверждения информации о применении правоохранительными органами звуковой пушки на митинге в Белграде. Об этом рассказывали оппозиционные паблики со ссылкой на военных экспертов, власти отвергали все обвинения. Насколько известно, достоверных доказательств со стороны оппонентов власти представлено не было. На фотографии, публиковавшейся в оппозиционных СМИ, видна полицейская машина, на капоте которой размещен некий предмет, который мог бы быть устройством для создания звуковых волн.