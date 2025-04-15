ВСУ провели массированную атаку на жилые дома в Курске. Военная операция, день 1147-й

Горячую линию запустили после массированной атаки БПЛА в Курске.
«Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8-910-311-52-34», — сообщили в прокуратуре Курской области.
❗️ Управляемый из Москвы ударный FPV-дрон впервые на сверхдальней дистанции поразил объект ВСУ в Часовом Яре, сообщило РИА Новости.
102 населенных пункта Херсонской области остались без света в результате удара ВСУ по электроподстанции, сообщили в пресс-службе губернатора.
❗️ С момента вступления в силу моратория на удары по энергетическим объектам ВСУ почти 100 раз атаковали объекты энергетики в российских регионах, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц после избрания канцлером Германии, вероятно, в первую очередь посетит Украину, сообщило издание Die Welt.
Госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог рекомендовали президенту США Дональду Трампу занять более жесткую позицию в отношении России по вопросам украинского конфликта, сообщила газета Wall Street Journal.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента Владимира Путина с спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом в Петербурге.
⚡️ Россия и США «пришли к пониманию» в вопросе сделки по миру на Украине, заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
«Мы на пороге чего-то очень важного <…> Да, я действительно так думаю. Это была уже третья моя встреча с [президентом России Владимиром] Путиным. Последняя длилась почти пять часов. В комнате с ним были два его ключевых советника — [Юрий] Ушаков и Кирилл Дмитриев. Это была содержательная встреча. И к ее завершению мы, наконец-то, пришли к пониманию. Запрос Путина — достичь постоянного мира. Так что это уже не просто прекращение огня. Мы получили на это ответ», — подчеркнул Уиткофф.
По его словам, «эта мирная сделка касается так называемых пяти территорий, но на самом деле это намного больше. Речь идет о протоколах безопасности, о НАТО, о пятой статье НАТО. Очень много деталей».
Если мирные переговоры по Украине затянутся, Россия может разгромить ВСУ, а Владимир Зеленский сбежит во Львов, где сформирует новое правительство, сообщило издание Asia Times.
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что Владимир Путин во время встречи в Петербурге обратился к США с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине.
«Ближе к концу мы действительно подошли к финалу, и я собираюсь сказать «наконец-то», но я не имею в виду это в том смысле, что мы этого ждали. Я имею в виду, что нам потребовалось некоторое время, чтобы прийти к этому. Требование Путина заключается в установлении постоянного мира», — объяснил Уиткофф.
Бойцы центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили более 10 единиц техники на Сумском направлении, сообщило Минобороны. Там же российские военные уничтожили ударный дрон «Баба-яга» и живую силу ВСУ.
❗️ Группа ВСУ, находящаяся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, отказалась от переговоров и от сдачи в плен.
«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — сообщил собеседник ТАСС.
Курская областная станция скорой помощи продолжает отправлять медиков на вызовы, несмотря на атаку украинских БПЛА в Курске, заявила замглавврача Наталья Шульгина. По ее словам, машины в наличии еще есть.
Владимир Зеленский ударами по энергетической инфраструктуре России пытается сорвать перемирие, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Атаковавший жилой дом на Веспремской улице в Курске был снаряжен поражающими элементами — стальными шарами, сообщили в областном правительстве.
На месте происшествия в Курске работают спасатели МЧС и дежурные службы, сообщил и.о. мэра Сергей Котляров.
«Вся необходимая помощь жителям оказывается. Всех эвакуировали в здание школы, расположенной рядом. К сожалению, есть пострадавшие. Помощь оказывается», — отметил он.
Котляров попросил жителей не трогать и не приближаться к обломкам БПЛА, о находке следует сообщить по телефону 112.
❗️ Ночью Курск подвергся массированной атаке украинских БПЛА, загорелись несколько домов, погибла 85-летняя женщина, сообщили в региональном правительстве.
«Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Врачи обязательно окажут всю необходимую помощь!» — добавили в пресс-службе.
В многоквартирном доме на Заводской улице огнем повреждены восьмой и девятый этажи, пожар локализовали силами МЧС. Жильцов дома эвакуировали и разместили в пункте временного размещения.
Пожар возник на пяти этажах многоквартирного дома на Орловской улице, а также на одном из этажей жилого дома на Веспремской улице.
«Жители домов также размещены в ПВР. Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется», — рассказали в правительстве Курской области.
⚡️ Дежурные средства ПВО сбили ночью 115 украинских беспилотников: 109 над Курской областью, три над Воронежской, по одному над столичным регионом, Брянской и Орловской областями.