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Политика

ВСУ провели массированную атаку на жилые дома в Курске. Военная операция, день 1147-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1147-й день
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Последствия попадания БПЛА в жилой многоквартирный дом, Курск, 15 апреля 2025 года

Сергей Бобылев/РИА Новости
В течение минувшей ночи над российскими регионами сбили 115 украинских беспилотников. Массированной атаке БПЛА подверглась Курская область, где уничтожили 109 беспилотников. В Курске повреждения получили несколько многоквартирных домов, начался пожар. Жителей эвакуировали и разместили в ПВР. Власти уточнили, что дроны ВСУ были с поражающими элементами. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09:15

Горячую линию запустили после массированной атаки БПЛА в Курске.

«Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8-910-311-52-34», — сообщили в прокуратуре Курской области.

09:05

❗️ Управляемый из Москвы ударный FPV-дрон впервые на сверхдальней дистанции поразил объект ВСУ в Часовом Яре, сообщило РИА Новости.

08:52

102 населенных пункта Херсонской области остались без света в результате удара ВСУ по электроподстанции, сообщили в пресс-службе губернатора.

08:45

❗️ С момента вступления в силу моратория на удары по энергетическим объектам ВСУ почти 100 раз атаковали объекты энергетики в российских регионах, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

08:40

Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц после избрания канцлером Германии, вероятно, в первую очередь посетит Украину, сообщило издание Die Welt.

08:38

Госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог рекомендовали президенту США Дональду Трампу занять более жесткую позицию в отношении России по вопросам украинского конфликта, сообщила газета Wall Street Journal.

08:35

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента Владимира Путина с спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом в Петербурге.

08:30

⚡️ Россия и США «пришли к пониманию» в вопросе сделки по миру на Украине, заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

«Мы на пороге чего-то очень важного <…> Да, я действительно так думаю. Это была уже третья моя встреча с [президентом России Владимиром] Путиным. Последняя длилась почти пять часов. В комнате с ним были два его ключевых советника — [Юрий] Ушаков и Кирилл Дмитриев. Это была содержательная встреча. И к ее завершению мы, наконец-то, пришли к пониманию. Запрос Путина — достичь постоянного мира. Так что это уже не просто прекращение огня. Мы получили на это ответ», — подчеркнул Уиткофф.

По его словам, «эта мирная сделка касается так называемых пяти территорий, но на самом деле это намного больше. Речь идет о протоколах безопасности, о НАТО, о пятой статье НАТО. Очень много деталей».

08:27

08:25

Если мирные переговоры по Украине затянутся, Россия может разгромить ВСУ, а Владимир Зеленский сбежит во Львов, где сформирует новое правительство, сообщило издание Asia Times.

08:23

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что Владимир Путин во время встречи в Петербурге обратился к США с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине.

«Ближе к концу мы действительно подошли к финалу, и я собираюсь сказать «наконец-то», но я не имею в виду это в том смысле, что мы этого ждали. Я имею в виду, что нам потребовалось некоторое время, чтобы прийти к этому. Требование Путина заключается в установлении постоянного мира», — объяснил Уиткофф.

08:21

Бойцы центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили более 10 единиц техники на Сумском направлении, сообщило Минобороны. Там же российские военные уничтожили ударный дрон «Баба-яга» и живую силу ВСУ.

08:19

❗️ Группа ВСУ, находящаяся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, отказалась от переговоров и от сдачи в плен.

«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — сообщил собеседник ТАСС.

08:17

Курская областная станция скорой помощи продолжает отправлять медиков на вызовы, несмотря на атаку украинских БПЛА в Курске, заявила замглавврача Наталья Шульгина. По ее словам, машины в наличии еще есть.

08:15

Владимир Зеленский ударами по энергетической инфраструктуре России пытается сорвать перемирие, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

08:13

08:11

Атаковавший жилой дом на Веспремской улице в Курске был снаряжен поражающими элементами — стальными шарами, сообщили в областном правительстве.

08:09

На месте происшествия в Курске работают спасатели МЧС и дежурные службы, сообщил и.о. мэра Сергей Котляров.

«Вся необходимая помощь жителям оказывается. Всех эвакуировали в здание школы, расположенной рядом. К сожалению, есть пострадавшие. Помощь оказывается», — отметил он.

Котляров попросил жителей не трогать и не приближаться к обломкам БПЛА, о находке следует сообщить по телефону 112.

08:05

❗️ Ночью Курск подвергся массированной атаке украинских БПЛА, загорелись несколько домов, погибла 85-летняя женщина, сообщили в региональном правительстве.

«Также пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Врачи обязательно окажут всю необходимую помощь!» — добавили в пресс-службе.

В многоквартирном доме на Заводской улице огнем повреждены восьмой и девятый этажи, пожар локализовали силами МЧС. Жильцов дома эвакуировали и разместили в пункте временного размещения.

Пожар возник на пяти этажах многоквартирного дома на Орловской улице, а также на одном из этажей жилого дома на Веспремской улице.

«Жители домов также размещены в ПВР. Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется», — рассказали в правительстве Курской области.

08:02

⚡️ Дежурные средства ПВО сбили ночью 115 украинских беспилотников: 109 над Курской областью, три над Воронежской, по одному над столичным регионом, Брянской и Орловской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1147-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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