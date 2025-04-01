«Много ложной информации»: Польша объявит в розыск 43 эксперта РФ по делу о крушении Ту-154

Польша объявит в розыск 43 эксперта из России по делу о крушении Ту-154

Польская национальная прокуратура намерена объявить в розыск 43 судебно-медицинских эксперта из России, участвовавших в расследовании катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском, произошедшей в 2010 году. Представители польской следственной группы утверждают, что обнаружили нарушения в более чем 60 протоколах вскрытий.

Следственная группа прокуратуры Польши намерена объявить в розыск 43 российских судмедэксперта, которые участвовали в экспертизе по делу о крушении под Смоленском Ту-154 с президентом Лехом Качиньским. Об этом заявил руководитель следственной группы Кшиштоф Шварц, его слова приводит государственное информационное агентство PAP.

По его словам, решение связано с тем, что в протоколах вскрытия тел жертв катастрофы российских судебных медиков «было много ложной информации», в том числе описания органов и повреждений, а также произведенных работ, которых не было в действительности. При этом не было описания идентификационных признаков и повреждений некоторых погибших.

Шварц утверждает, что польские следователи обнаружили «серьезные нарушения» в более чем 60 вскрытиях.

«Неясно, были ли эти протоколы написаны намеренно неправдиво или от лени либо некомпетентности. Конечно, эти протоколы были созданы небрежно», — отметил он.

Как сообщает PAP, расследование нарушений в российской документации по делу о смоленской катастрофе ведется польской прокуратурой уже длительное время. Из-за выявленных ошибок, отсутствия фотоматериалов и отказа России допрашивать судмедэкспертов, проводивших вскрытия, было принято решение об эксгумации тел погибших. Польская сторона утверждает, что были обнаружены случаи подмены останков восьми человек.

Долгое расследование

10 апреля 2010 года вблизи Смоленска разбился самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Всего на борту были 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Делегация направлялась в Катынь для участия в памятных мероприятиях, посвященных расстрелу польских офицеров в 1940 году.

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку, упав в лесу примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы. В результате катастрофы никто не выжил. Кроме президента Качиньского, погибла его супруга Мария, а также представители высшего военного и государственного руководства страны.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) России обнародовал окончательный отчет о расследовании катастрофы. Согласно документу, причиной катастрофы стала ошибка экипажа, который продолжил заход на посадку при плохой видимости. К такому же выводу пришла и польская комиссия, которой руководил глава МВД Ежи Миллер.

«Конец лжи»: Польша решила отказаться от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском Власти Польши ликвидировали подкомиссию, которая повторно изучала крушение самолета Ту-154 в 2010 году... 15 декабря 23:48

Однако после прихода к власти в Польше правой партии «Право и справедливость», которую возглавляет брат погибшего президента Ярослав Качиньский, расследование катастрофы было возобновлено. В феврале 2016 года министр обороны Польши Антоний Мачеревич подписал соответствующее указание, и сам возглавил новую комиссию по расследованию.

Представители партии утверждали, что авария не была случайной, а Россия «скрыла» некие факты, указывающие на ее причастность к этому. В 2017 году польские эксперты заявили о наличии доказательств взрывов на борту, а власти страны заявили, что в гробу Леха Качиньского и других жертв обнаружили фрагменты останков других людей.

МИД РФ в ответ настаивал на том, что передача тел проходила в соответствии со всеми формальностями, а идентификацией занимались польские чиновники и родственники погибших.

В 2022 году Антоний Мачеревич прямо обвинил в трагедии российские спецслужбы. В своем заявлении он объявил об обнаружении на обломках самолета следов взрывчатки и исключил ошибку экипажа как версию причины крушения президентского Ту-154.

Однако в 2023 году партия «Право и справедливость» утратила власть — в Польше снова сменилось правительство. Новые власти распустили комиссию, занимающуюся расследованием.

«Это конец лжи от лица польского правительства, конец тратам сотен миллионов злотых на деятельность, которая не имеет ничего общего с выяснением причин трагедии, а связана с политикой», — заявил тогда замминистра обороны Цезарь Томчик.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к трагедии, указывая на то, что с самого начала было установлено — в том числе и польской стороной — что к ней привела ошибка экипажа.

В январе 2024 года Польша отказалась от подачи иска к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об этой авиакатастрофе. После этого в Кремле призвали Варшаву больше не политизировать эту трагедию.

«Мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней. Хотелось бы, конечно, чтобы эта страница была перевернута. Надеемся, что так оно со временем и будет и что здравый смысл все-таки возобладает», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.