Раздавить как жука. В КНР назвали президента Тайваня паразитом и начали военные учения

Китайские военные начали масштабные учения вокруг Тайваня, обвинив политическое руководство острова в сепаратизме. Президента Лая Циндэ назвали «паразитом» и изобразили в виде жука — ролик опубликовало китайское командование Восточного театра военных действий. Народно-освободительная армия КНР назвала учения «суровым предупреждением». Что известно об очередном витке напряженности между Китаем и Тайванем — в материале «Газеты.Ru».

Учения без предупреждения

Утром во вторник, 1 апреля, китайские военные без предупреждения начали широкомасштабные учения вокруг Тайваня. Его лидеров назвали сепаратистами и паразитами, которые подталкивают остров к войне, сообщила газета The Guardian.

Народно-освободительная армия Китая назвала учения «строгим предупреждением» тайваньскому правительству.

«Воссоединение Китая — это неудержимая тенденция, оно произойдет», — заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

Корабли и самолеты приблизились к Тайваню «с нескольких направлений», сообщило командование Восточного театра военных действий Китая. Именно эта структура управляет военными операциями в регионе.

В соцсети WeChat представители НОАК рассказали, что учения сосредоточены на «патрулировании боевой готовности на море и в воздухе, захвате всеобъемлющего контроля, нанесении ударов по морским и наземным целям и введении контроля блокады в ключевых районах и маршрутах».

Кроме прочего — опубликовали видео. В центре ролика — зеленый жук с лицом президента Тайваня Лая Циндэ, которого в итоге под звуки плача изжарили над костром .

«Эти учения — конкретные действия по осуществлению законной юрисдикции и контроля над островом в соответствии с принципом одного Китая», — рассказал представитель береговой охраны КНР Чжу Аньцин.

Реакция Тайваня

Правительство частично признанного островного государства осудило проведение военных учений. В президентской канцелярии сообщили, что Китай «широко признан международным сообществом как нарушитель спокойствия», а у тайваньских властей есть «уверенность и способность защитить себя», уточнило агентство Reuters.

В правительстве Тайваня заявили, что Китай не имеет права на остров, а будущее может определять только его народ.

Два высокопоставленных тайваньских чиновника сообщили агентству, что к прилежащей зоне Тайваня протяженностью 24 морские мили (44 км) приблизились 10 военных кораблей. Остров направил свои корабли в качестве ответа.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что не зафиксировало боевой стрельбы со стороны китайских военных. В ведомстве уточнили, что КНР задействовала по меньшей мере 13 военных кораблей и 71 военный самолет .

Официальный представитель минобороны Сунь Лифан подчеркнул, что Тайвань повысил уровень готовности вооруженных сил. На острове хотят гарантировать, что Китай «не превратит учения в боевые действия» и «не начнет внезапное нападение».

«Обычная практика»

Публикация китайскими военными ролика с «жуком-президентом» Тайваня — обычная практика, заявил «Газете.Ru» китаист Леонид Ковачич.

«Подобные видеомемы встречаются на каждом шагу — это информационная атака, но в целом ничего нового. Что же касается резких заявлений Китая в отношении руководителя администрации Тайваня и начала очередных военных учений в Тайваньском проливе — обычная практика. Дело в том, что нынешний глава Тайваня сам придерживается достаточно неприятной для Пекина риторики», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что Лай Циндэ в ходе своей предвыборной кампании говорил о независимости и суверенитете Тайваня — о той самой красной линии, которую не стоит переступать в отношениях с Китаем. Ковачич объяснил, что КНР отвечала и будет отвечать жестко на разговоры о тайваньской независимости. Что касается военных учений, то говорить о какой-то серьезной эскалации, напряженности между двумя берегами Тайваньского пролива не приходится, резюмировал китаист.