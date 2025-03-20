Россию ночью атаковали 132 беспилотника ВСУ. Военная операция, день 1121-й

Пострадавшая в результате атаки БПЛА в Энгельсе женщина находится в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки БПЛА. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения», — уточнил он.
❗️ В результате атаки украинского БПЛА частично выбило окна в Энгельсской городской клинической больнице №1. Пострадала женщина, медики оказывают ей помощь, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Позже в больницу обратился еще один пострадавший житель Энгельса.
Работу аэропортов в Самаре и Саратове ввели ограничили, сообщили в Росавиации.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — уточнили в ведомстве.
⚡️ Средства ПВО уничтожили 132 беспилотника ВСУ минувшей ночью, сообщило Минобороны. Над Саратовской областью сбили 54 аппарата, над Воронежской областью 40 БПЛА, 22 дрона уничтожили над Белгородской областью, девять — над Ростовской, по три — над Курской областью и Крымом, еще один — в Липецкой области.