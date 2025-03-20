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Политика

Россию ночью атаковали 132 беспилотника ВСУ. Военная операция, день 1121-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1121-й день
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Александр Река/ТАСС
Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника. Дроны ВСУ пытались атаковать шесть российских регионов, больше всего аппаратов — 54 — сбили в Саратовской области. Там в результате атак пострадали двое человек, медики оказывают им помощь. Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов в Саратове и Самаре. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:17

Пострадавшая в результате атаки БПЛА в Энгельсе женщина находится в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки БПЛА. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения», — уточнил он.

08:15

❗️ В результате атаки украинского БПЛА частично выбило окна в Энгельсской городской клинической больнице №1. Пострадала женщина, медики оказывают ей помощь, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Позже в больницу обратился еще один пострадавший житель Энгельса.

08:12

08:10

Работу аэропортов в Самаре и Саратове ввели ограничили, сообщили в Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — уточнили в ведомстве.

08:05

⚡️ Средства ПВО уничтожили 132 беспилотника ВСУ минувшей ночью, сообщило Минобороны. Над Саратовской областью сбили 54 аппарата, над Воронежской областью 40 БПЛА, 22 дрона уничтожили над Белгородской областью, девять — над Ростовской, по три — над Курской областью и Крымом, еще один — в Липецкой области.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1121-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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