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«Боятся скандала»: Израиль отстранил российского журналиста после вопроса о Бандере

МИД Израиля ограничил работу журналисту «Известий» после вопроса о Бандере
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Global Look Press
МИД Израиля запретил российскому журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара для представителей иностранных СМИ. Официальную причину корреспонденту не озвучили, однако Кулюхин предполагает, что это произошло из-за вопроса, который он ранее задал Саару. 4 марта журналист спросил у главы МИД, почему Израиль уже несколько лет не осуждает то, что на Украине ставят памятники Бандере и Шухевичу, а также переименовывают в их честь улицы.

Министерство иностранных дел Израиля запретило корреспонденту «Известий» Никите Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара для иностранных журналистов. Об этом сообщил журнал The Seventh Eye со ссылкой на израильский МИД.

Как отмечает издание, отстранение корреспондента, вероятно, связано с вопросом, который Кулюхин задал министру иностранных дел Израиля 4 марта. Журналист поинтересовался у Саара, почему Иерусалим годами не осуждает восхваления на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры.

По словам самого корреспондента «Известий», в ведомстве ему пояснили, что его переводят в израильскую группу журналистов, так как он появляется не только в зарубежных, но и в израильских СМИ. Однако Кулюхин уверен, что настоящая причина кроется в другом.

«Официально мне не сказали, по какой причине меня отстранили. Но мне кажется, что это из-за вопроса, который не понравился министру. <…> Я думаю, что израильский МИД не захочет больше мне давать в ближайшее время возможность задать министру иностранных дел вопросы, которые я задал до этого. Мне кажется, они не хотят на это отвечать из-за того, что они боятся, скорее всего, международного скандала», — подчеркнул корреспондент.

Кулюхин добавил, что он задал «обычный вопрос, который многих израильтян очень задевает». И это, в свою очередь, очень смутило главу МИД. Журналист выразил мнение, что нынешнее правительство Израиля, которое должно бороться с антисемитизмом и попытками переписать историю холокоста, в последнее время придерживается неправильной нейтральной повестки.

«Израиль иногда это делал сильно (боролся с антисемитизмом. — «Газета.Ru»), иногда он пытался это менять много раз. А так он политически не хочет создавать для себя проблем. То же самое было с Польшей, и вот сейчас с Украиной. <…> Поэтому, к сожалению, в Израиле не хотят эту тему трогать, и поэтому легче отстранить такого журналиста, который спрашивает неудобные вопросы», — заявил Кулюхин.

«Мы осудим, без вопросов»

4 марта журналист «Известий» посетил пресс-конференцию Саара, где задал министру иностранных дел вопрос, собирается ли Израиль осудить Украину за восхваление Бандеры, в том числе переименование улиц в честь него и Романа Шухевича и установки им памятников. В ответ на это глава израильского МИД заявил, что ему ничего неизвестно об этой тенденции.

«Я думаю, что у нас есть обязанность помнить о Холокосте, мы обязаны бороться с антисемитизмом, феноменами неонацизма и с отрицанием Холокоста», — заявил Саар.

Он добавил, что попросит проверить слова журналиста и при необходимости МИД опубликует заявление с осуждением «без вопросов».

На заявление Саара отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая удивилась его неосведомленности о ситуации на Украине.

«То есть как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?» — задалась вопросом Захарова.

В своем посте в Telegram-канале она также привела ряд англоязычный материалов российского внешнеполитического ведомства, раскрывающих эту тему «специально для главы МИД Израиля».

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