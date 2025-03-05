«При необходимости осудим»: в МИД Израиля не знали о восхвалении Бандеры и Шухевича на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась заявлению израильского министра Гидеона Саара о том, что он не знал о героизации Степана Бандеры и Романа Шухевича на Украине. Израильский дипломат пообещал проверить информацию и, если потребуется, осудить. Ранее посол Израиля в Киеве заявлял, что страна готова мириться с этим, пока на Украине идут боевые действия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивлена тем, что глава МИД Израиля Гидеон Саар не знает о героизации Степана Бандеры на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«То есть как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?» — заявила Захарова.

Израиль проверяет информацию

Во время пресс-конференции журналист спросил у Саара, знает ли он, что на Украине восхваляют пособника нацистов Степана Бандеру, который несет ответственность за убийство тысяч евреев во время Второй мировой войны, а его именем назвали одну из улиц в Киеве. Израильский дипломат ответил отрицательно:

«Во-первых, я об этом не знал. Мы проверим и при необходимости осудим. Никаких проблем. Мы привержены памяти о Холокосте. Мы обязаны бороться с антисемитизмом, неонацизмом и отрицанием Холокоста. Это очень важно для нас. Я поручу проверить и, если нужно, мы осудим, без сомнений».

Журналист также упомянул, что на Украине восхваляют Романа Шухевича, который тоже причастен к гибели евреев.

Израиль закрывает глаза

В июне 2023 года посол Израиля в Киеве Михаил Бродский в эфире телеканала Iton TV заявил, что Израиль готов мириться с поддержкой Бандеры и Шухевича на Украине, пока там идут военные действия. По его словам, взгляд евреев на указанных людей сильно отличается от взгляда украинцев. Он подтвердил, что Бандера и Шухевич поддерживали идеологию нацизма в рамках своей борьбы за независимость страны. Сейчас же Украина «переживает колоссальную трагедию», поэтому «находится в поиске своих героев»:

«Нам эти герои не нравятся, но для большинства украинцев это герои, которые боролись за независимость. Мы однозначно высказываем свое мнение, это касается нашей общей истории, касается трагедии Холокоста на территории Украины. Улицы Бандеры существуют в разных городах Украины так же, как и за границей, например, в США».

Он добавил, что Израилю сложно повлиять на этот вопрос, они могут только высказать свою точку зрения, что и делают.

«Сегодня неправильно было бы обуславливать нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переименовывать улицы и перестанет называть героями Бандеру или Мельника», — заключил Бродский.

До начала СВО израильские власти регулярно призывали Украину бороться с героизацией нацистов и осуждали прославление коллаборантов. Анонимный источник сказал изданию Haaretz, что в 2023 году Израиль не стал высказываться по этому поводу.

«Мы неоднократно четко заявляли свою позицию, но, по всей видимости, мы ничего не можем поделать. По крайней мере, на текущий момент», — сказал неназванный дипломат.

Переименование улиц

В 2016 году Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Бандеры по решению суда в рамках выполнения закона о декоммунизации. Однако через три года вердикт отменили, так как процесс прошел с нарушениями, после чего улице вернули старое название. Тем не менее в 2021 году апелляционный суд вновь отменил решение, позволив все же переименовать проспект. Это одна из главных магистралей Киева.

В 2017 году в Киеве проспект генерала Ватутина переименовали в проспект Романа Шухевича. Его сын — Юрий Шухевич, который был одним из инициаторов закона о декоммунизации, поблагодарил горсовет за это решение. Это хотели сделать еще в 2016 году, но тогда им отказали.

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Степан Бандера в 1942 году стал один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России), целью которой была борьба за независимость страны. Еще во времена студенчества он вошел в Организацию украинских националистов, которые планировали создать самостоятельное государство на польских землях. Он быстро рос по карьерной лестнице, участвовал в организации убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, за что его осудили. В 1939 Германия вторглась в Польшу, Бандера освободился и стал сотрудничать с немцами. Он агитировал украинцев помогать немецкой армии воевать против СССР. Однако его планы на создание независимой Украины не соотносились с планами Германии, поэтому вскоре его вновь арестовали. В 1943 году он снова начинает активно сотрудничать с немецкой армией, расправляясь с мирным советским населением. После окончания войны он продолжил сотрудничать с нацистами, руководя террористической деятельностью на территории СССР. В 1992 году на Украине начали потихоньку менять отношение к участникам УПА, в итоге сняв с них ответственность за сотрудничество с противником, поскольку они якобы боролись за независимость Украины. 22 января 2010 года тогдашний президент Виктор Ющенко присвоил Степану Бандере посмертно звание Героя Украины.

Роман Шухевич в первые послевоенные годы был главнокомандующим Украинской повстанческой армией. Он также боролся за независимость Украины, причем на территории Польши, за что был осужден. После амнистии он начал тесно сотрудничать с нацистами, получив военное образование в Германии. В 1943 году он стал руководить партизанской борьбой Украинской повстанческой армии, иногда сталкиваясь с немцами, но основной его целью были советские партизаны и военнослужащие. Его также считают ответственным за массовое избиение львовских евреев, в ходе которого убили около пяти тысяч человек, большая часть — женщины, дети и пожилые.