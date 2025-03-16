Президент Владимир Путин не заставлял спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа ждать встречи девять часов во время визита в Москву, сообщил президент США в Truth Social.
Государственный секретарь США Марко Рубио назвал неуместным вопрос журналистов о доверии президенту России Владимиру Путину.
«Я думаю, что внешняя политика — это не о доверии, это о действиях. Это о вещах, которые вы делаете», — сказал госсекретарь
🔴 В селе Долгое Валуйского округа Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате чего получила ранения местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Европейские страны могут отправить военный контингент своих миротворцев в украинские города Киев, Львов и Одессу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон,.
«Дерзкая военная авантюра» Украины в Курской области подошла к концу, пишет газета The Wall Street Journal.
Союзники Украины не пришли к конкретному решению по миротворческим войскам, пишет The Telegraph со ссылкой источники. Газета сообщает, что нужно больше обсуждений, чтобы «коалиция желающих» достигла какого-либо конкретного соглашения на этот счет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложности решения территориальных споров в рамках конфликта с Россией. По его словам, вопрос статуса аннексированных регионов требует детального обсуждения на переговорах, но позиция Киева остается неизменной.
«Украина никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью России», — сказал Зеленский.
🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Из них 16 — над Воронежской областью, девять — над Белгородской, шесть — над Ростовской области и 1 одни над Курской областью.