Над Россией уничтожили 31 беспилотник. Военная операция, день 1117-й

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложности решения территориальных споров в рамках конфликта с Россией. По его словам, вопрос статуса аннексированных регионов требует детального обсуждения на переговорах, но позиция Киева остается неизменной.

«Украина никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью России», — сказал Зеленский.