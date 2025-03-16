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Политика

Над Россией уничтожили 31 беспилотник. Военная операция, день 1117-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1117-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 31 беспилотник над российскими регионами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью России. Газета The Telegraph сообщила, что союзники Украины пока не пришли к конкретному решению по миротворческим войскам. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:58

Президент Владимир Путин не заставлял спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа ждать встречи девять часов во время визита в Москву, сообщил президент США в Truth Social.

8:45

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал неуместным вопрос журналистов о доверии президенту России Владимиру Путину.

«Я думаю, что внешняя политика — это не о доверии, это о действиях. Это о вещах, которые вы делаете», — сказал госсекретарь

8:36

🔴 В селе Долгое Валуйского округа Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате чего получила ранения местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:27

Европейские страны могут отправить военный контингент своих миротворцев в украинские города Киев, Львов и Одессу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон,.

8:19

«Дерзкая военная авантюра» Украины в Курской области подошла к концу, пишет газета The Wall Street Journal.

8:14

Союзники Украины не пришли к конкретному решению по миротворческим войскам, пишет The Telegraph со ссылкой источники. Газета сообщает, что нужно больше обсуждений, чтобы «коалиция желающих» достигла какого-либо конкретного соглашения на этот счет.

8:10

8:07

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложности решения территориальных споров в рамках конфликта с Россией. По его словам, вопрос статуса аннексированных регионов требует детального обсуждения на переговорах, но позиция Киева остается неизменной.

«Украина никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью России», — сказал Зеленский.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Из них 16 — над Воронежской областью, девять — над Белгородской, шесть — над Ростовской области и 1 одни над Курской областью.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1117-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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