Более 30 российских регионов, расположенных за пределами проведения спецоперации, подверглись атакам ВСУ с февраля 2022 года, заявил председатель СК Александр Бастрыкин. Он напомнил, что украинские военные применяют для атак на Россию западное оружие, а самое смертоносное вооружение им поставляют Канада, Британия и Германия.

Под огнем ВСУ

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин напомнил, что за три года украинские военные атаковали более 30 регионов России.

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — уточнил Бастрыкин.

По его словам, ВСУ активно используют поставляемое странами Запада оружие . Речь идет о тактических ракетных комплексах, реактивных системах залпового огня, ствольной артиллерии и беспилотниках.

Самое смертоносное оружие украинской армии поставляют Великобритания, Канада, Германия и некоторые другие государства, уточнил председатель СК.

«Совместно с Минобороны мы документируем факты поставок иностранного оружия и иной техники. Причем наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада, Италия, ФРГ, Румыния, Эстония и ряд других стран», — добавил Бастрыкин.

Он рассказал, что из Европы ВСУ получают в том числе крылатые ракеты Storm Shadow и беспилотники, которые применяют не только в боевых действиях, но и для атак на гражданские объекты.

Погибшие и пострадавшие

В результате украинских атак погибли более 650 мирных жителей, ранения получили еще почти 3 тыс. человек, рассказал Бастрыкин.

«В результате <...> преступных действий украинской стороны погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Ранения получили 2980 человек, в том числе 169 детей. По всем указанным фактам расследуются уголовные дела», — уточнил председатель СК.

По его словам, следователи возбудили 2690 уголовных дел по фактам обстрелов приграничных и тыловых территорий. За гибель мирных россиян ответственность должны нести европейские политики, подчеркнул глава ведомства.

«Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далеких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны», — объяснил Бастрыкин.

Что происходит в Донбассе и под Курском

Украинские военные на подконтрольных себе территориях Донбасса используют мирных жителей в качестве живого щита , заявил Бастрыкин. Он добавил, что множественные показания очевидцев лишь доказывают это.

«После освобождения населенных пунктов сразу же проводятся следственные действия, связанные с осмотрами мест происшествий и допросами свидетелей из числа мирных жителей. Гражданское население прямо указывает следователям на преступления украинских вооруженных формирований, в их числе мародерство, использование мирных жителей в качестве живого щита, оборудование огневых точек в жилых домах и иных строениях городской инфраструктуры», — рассказал Бастрыкин.

На захваченной части Курской области ВСУ чаще всего применяют реактивные системы залпового огня ATACMS и HIMARS, а также украинские военные используют ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow. Зафиксировали российские следователи и факты применения артиллерийских снарядов натовского калибра, мин, кассетных боеприпасов и БПЛА.

«С мест происшествий нашими следователями изымались осколки указанных боеприпасов», — подытожил глава СК.

В течение прошедших суток на Курском направлении ВСУ лишились более 240 человек, сообщило Минобороны. Всего с начала боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла свыше 64 тыс. военнослужащих.