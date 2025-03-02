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Политика

С начала СВО Украина атаковала 34 региона России. Военная операция, день 1103-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1103-й день
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Алексей Майшев/РИА Новости
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что за три года Украина атаковала 34 российских региона, расположенных за пределами зоны спецоперации. Дональд Трамп не остановит помощь Киеву, так как поражение страны станет пятном на его репутации, считают источники WP. Президент Чехии Петр Павел призвал создать коалицию для поддержки Украины. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что уже сейчас нужно расследовать преступления Владимира Зеленского. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:28

Возможное соглашение России и США по Украине может оставить Киев в изоляции после перепалки Зеленского и Трампа, пишет американская газета The Wall Street Journal:

«Это телевизионное столкновение, после которого Зеленскому и остальной части украинской делегации было предложено покинуть Белый дом, создало самый серьезный разрыв между Вашингтоном и Киевом».

09:14

Европейские политики должны нести ответственность за гибель мирных граждан России от поставляемого ими ВСУ оружия, считает Бастрыкин.

09:07

Европа столкнулась с «наихудшим сценарием» по Украине на фоне раскола с США относительно стратегии по украинскому конфликту — Bloomberg

09:01

Трамп был впечатлен репликами своего вице-президента Джей Ди Вэнса на встрече с Зеленским, пишет газета Wall Street Journal. Источники издания утверждают, что, по словам американского лидера, его прошлый вице-президент Майк Пенс так бы не поступил.

08:55

Поведение Зеленского в Белом доме и его ссора с Трампом стали триумфом для России, передал британский телеканал Sky News:

«Если [США] в гневе отзовут всю свою военную поддержку Украине, способность Киева противостоять <…> серьезно уменьшится».

08:51

⚡️Бастрыкин уточнил, что за три года из-за атак ВСУ в приграничных и тыловых регионах РФ погибли 652 мирных жителя, почти три тысячи человек ранены.

08:47

Переговоры Трампа и Зеленского станут самой провальной встречей в Овальном кабинете Белого дома, считает председатель комитета Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту Тед Круз.

08:43

Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Хмельницком.

08:41

Президент Чехии Петр Павел считает, что странам нужно создать широкую международную коалицию, чтобы добиваться установления справедливого мира на Украине на условиях, устраивающих Киев.

08:38

Американский журналист Такер Карлсон в соцсетях призвал начать расследование преступлений Зеленского. По его словам, украинцы продавали часть поставляемого им оружия вооруженным группировкам по всему миру, в том числе ХАМАС.

08:35

Источники WP утверждают, что Трамп не остановит поддержку Украины, так как поражение страны нанесет урон его репутации.

08:31

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен призвать лидеров ЕС увеличить расходы на оборону, выяснил Bloomberg.

«Стармер скажет другим лидерам, что им нужно быть более реалистичными в отношении расходов на оборону. Они должны понимать, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, которые они хотят», — говорится в материале.

08:27

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал на украинском языке в соцсети X о ненадежности США:

«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины».

08:23

08:17

По данным Daily Express, норвежская компания Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо американским военным после перепалки Трампа и Зеленского, призвав другие европейские компании поступить аналогичным образом.

«Кратко и по сути: мы приняли решение немедленно прекратить поставки топлива американским силам в Норвегии и их кораблям, входящим в норвежские порты», — сказано в сообщении.

08:13

CNN пишет, что президент США Дональд Трамп упомянул российского лидера Владимира Путина после скандальной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за несправедливых обвинений.

«Это отсылка к оценке разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа», — пояснило издание.

Ранее Трамп заявил, что прошел с Путиным через тяжелые времена.

08:07

❗️Председатель СК Александр Бастрыкин сказал ТАСС, что с начала СВО Украина атаковала 34 российских региона, расположенных вне зоны спецоперации.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1103-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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