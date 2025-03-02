С начала СВО Украина атаковала 34 региона России. Военная операция, день 1103-й

09:28

Возможное соглашение России и США по Украине может оставить Киев в изоляции после перепалки Зеленского и Трампа, пишет американская газета The Wall Street Journal:

«Это телевизионное столкновение, после которого Зеленскому и остальной части украинской делегации было предложено покинуть Белый дом, создало самый серьезный разрыв между Вашингтоном и Киевом».