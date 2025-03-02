С начала СВО Украина атаковала 34 региона России. Военная операция, день 1103-й

Возможное соглашение России и США по Украине может оставить Киев в изоляции после перепалки Зеленского и Трампа, пишет американская газета The Wall Street Journal:
«Это телевизионное столкновение, после которого Зеленскому и остальной части украинской делегации было предложено покинуть Белый дом, создало самый серьезный разрыв между Вашингтоном и Киевом».
Европейские политики должны нести ответственность за гибель мирных граждан России от поставляемого ими ВСУ оружия, считает Бастрыкин.
Европа столкнулась с «наихудшим сценарием» по Украине на фоне раскола с США относительно стратегии по украинскому конфликту — Bloomberg
Трамп был впечатлен репликами своего вице-президента Джей Ди Вэнса на встрече с Зеленским, пишет газета Wall Street Journal. Источники издания утверждают, что, по словам американского лидера, его прошлый вице-президент Майк Пенс так бы не поступил.
Поведение Зеленского в Белом доме и его ссора с Трампом стали триумфом для России, передал британский телеканал Sky News:
«Если [США] в гневе отзовут всю свою военную поддержку Украине, способность Киева противостоять <…> серьезно уменьшится».
⚡️Бастрыкин уточнил, что за три года из-за атак ВСУ в приграничных и тыловых регионах РФ погибли 652 мирных жителя, почти три тысячи человек ранены.
Переговоры Трампа и Зеленского станут самой провальной встречей в Овальном кабинете Белого дома, считает председатель комитета Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту Тед Круз.
Президент Чехии Петр Павел считает, что странам нужно создать широкую международную коалицию, чтобы добиваться установления справедливого мира на Украине на условиях, устраивающих Киев.
Американский журналист Такер Карлсон в соцсетях призвал начать расследование преступлений Зеленского. По его словам, украинцы продавали часть поставляемого им оружия вооруженным группировкам по всему миру, в том числе ХАМАС.
Источники WP утверждают, что Трамп не остановит поддержку Украины, так как поражение страны нанесет урон его репутации.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен призвать лидеров ЕС увеличить расходы на оборону, выяснил Bloomberg.
«Стармер скажет другим лидерам, что им нужно быть более реалистичными в отношении расходов на оборону. Они должны понимать, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, которые они хотят», — говорится в материале.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал на украинском языке в соцсети X о ненадежности США:
«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины».
По данным Daily Express, норвежская компания Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо американским военным после перепалки Трампа и Зеленского, призвав другие европейские компании поступить аналогичным образом.
«Кратко и по сути: мы приняли решение немедленно прекратить поставки топлива американским силам в Норвегии и их кораблям, входящим в норвежские порты», — сказано в сообщении.
CNN пишет, что президент США Дональд Трамп упомянул российского лидера Владимира Путина после скандальной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за несправедливых обвинений.
«Это отсылка к оценке разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа», — пояснило издание.
Ранее Трамп заявил, что прошел с Путиным через тяжелые времена.
❗️Председатель СК Александр Бастрыкин сказал ТАСС, что с начала СВО Украина атаковала 34 российских региона, расположенных вне зоны спецоперации.