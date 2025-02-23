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Китай на протяжении последних трех лет активно выступал за проведение мирных переговоров об окончании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Он напомнил, что китайские власти инициировали создание группы «Друзья мира» совместно с Бразилией и другими странами Глобального Юга, чтобы сформулировать общую позицию по разрешению кризиса.

«Развитие ситуации доказывает, что предложения Китая являются объективными, справедливыми, рациональными и прагматичными, а также отражают широкий консенсус международного сообщества», — отметил глава МИД Китая.