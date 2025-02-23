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Политика

Россию атаковали 20 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1096-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1096-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
В ночь на 23 февраля над российскими регионами уничтожили 20 украинских беспилотников. Аппараты сбили над Орловской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тульской и Воронежской областями. В Киеве ночью дважды объявляли воздушную тревогу. Президент Владимир Путин поздравил бойцов СВО с Днем защитника Отечества. Глава государства поблагодарил их за силу духа и решимость побеждать. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:05

Усилия президента США Дональда Трампа, направленные на завершение украинского конфликта, вызвали обеспокоенность среди азиатских союзников Штатов, сообщила газета The Wall Street Journal.

10:00

Китай на протяжении последних трех лет активно выступал за проведение мирных переговоров об окончании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Он напомнил, что китайские власти инициировали создание группы «Друзья мира» совместно с Бразилией и другими странами Глобального Юга, чтобы сформулировать общую позицию по разрешению кризиса.

«Развитие ситуации доказывает, что предложения Китая являются объективными, справедливыми, рациональными и прагматичными, а также отражают широкий консенсус международного сообщества», — отметил глава МИД Китая.

09:55

Повреждений и пострадавших в результате ночной атаки дронов ВСУ нет, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Сегодня ночью враг массировано атаковал приграничные регионы. В небе над Орловской областью сбито девять БПЛА противника <…> Сегодня, в День защитника Отечества, особенно важны слова благодарности нашим силами ПВО и всем военнослужащим, стоящим на страже мира и порядка. Победа будет за нами!» — написал он.

09:53

Воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.

09:48

ВСУ отчитались об уничтожении 138 беспилотников в ночь на 23 февраля. Еще 119 аппаратов «локационно утрачены», сообщило украинское издание «Страна.ua».

09:35

Пострадавших в результате атаки БПЛА в Тульской области нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Отбой опасности атаки БПЛА <…> Дежурными силами ПВО Минобороны РФ в Узловском и Воловском районах было уничтожено три беспилотника. Пострадавших нет. Работают оперативные службы», — добавил глава региона.

09:25

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Министр отметил, что сегодня подлинные отвагу и мужество демонстрируют наследники ветеранов Великой Отечественной войны — участники спецоперации.

09:10

Президент США Дональд Трамп уверен, что сделку по урегулированию конфликта на Украине заключат «уже на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

09:05

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 27 февраля может представить разработанный совместно с Францией план о размещении европейских миротворческих сил на Украине, сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

09:00

08:55

⚡️ Десять украинских беспилотников сбили средства ПВО с 06:00 до 08:15, сообщило Минобороны.

«Шесть БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — уточнили в министерстве.

08:50

❗️ Украинское руководство выступило против требования США о формировании специального фонда на $500 млрд в рамках сделки по полезным ископаемым, сообщил источник агентства Bloomberg. По его информации, Украина оценивает сумму оказанной помощи примерно в $90 млрд, а также акцентирует внимание на отсутствии гарантий со стороны США относительно будущей военной и финансовой помощи.

08:45

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу президента Владимира Путина об обновлении политической элиты России «из рядов бойцов СВО».

08:40

Ход СВО показал, что российская армия — самая эффективная в мире, заявила Матвиенко.

«Наши солдаты и офицеры достойно продолжают славные воинские традиции. В сражениях за свободу и независимость нашей Родины, за наше право самостоятельно определять свой путь развития они, как их деды и прадеды, проявляют героизм, мужество, отвагу, высокую боевую выучку», — добавила она.

08:35

Борьба, которую Россия ведет в рамках СВО, не имеет цели захвата территорий, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В отличие от нелюдей ВСУ, иностранных наемников, российские воины не запятнали себя расправами над мирными жителями, преступлениями против человечности. Борьба, которую мы ведем, не имеет под собой цели экспансии, захвата территорий. Наша цель — искоренение неонацизма, создание условий, обеспечивающих прочный и справедливый мир как для России, так и для всего человечества», — отметила она.

08:30

Отправка военного контингента стран ЕС станет самоубийственным решением, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Допускаю такое самоубийственное решение европейских русофобов, но считаю его маловероятным. У ЕС никаких войск нет, а у государств, входящих в эту организацию, крайне скромные вооруженные силы», — заявил он.

Ранее газета Washington Post сообщила, что в ЕС рассматривают вариант отправки на Украину 25-30 тысяч военных.

08:23

Воздушную тревогу минувшей ночью объявляли несколько раз в Киеве. Сирены звучали и в других украинских регионах.

08:20

В рядах врагов России царят ужас и паника, заявил Дмитрий Медведев. Он напомнил, что 80 лет назад СССР победил фашизм и теперь «его омерзительным потомкам не избежать расплаты».

«И эта расплата будет не в новом Нюрнберге. Она будет на поле боя. Так короче и справедливее. Жестче и надежнее. Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой <…> Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете. Каленым железом выжечь его корни. Сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле», — подчеркнул зампред Совбеза.

08:17

08:15

СВО пришлось начать, когда «была окончательна пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал это единственным способом защиты России и ее граждан.

«Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным <…> Война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно. Но ее итог уже совсем близок. Враг будет уничтожен. Правда восторжествует», — объяснил он.

08:10

⚡️ Двадцать украинских беспилотников уничтожили средства ПВО в ночь на 23 февраля. Пять аппаратов сбили в Орловской области, по четыре — в Белгородской и Курской, три в Липецкой, по два в Тульской и Воронежской областях.

08:06

❗️ Президент Владимир Путин поздравил задействованных в спецоперации военных с 23 Февраля и поблагодарил их за силу духа и решимость побеждать.

«Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошел через трудные испытания», — подчеркнул глава государства.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1096-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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