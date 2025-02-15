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Политика

Россию за ночь атаковали почти 40 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1088-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1088-й день
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Александр Река/ТАСС
За ночь средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над Волгоградской областью, 12 над Калужской, девять над Ростовской и два над Саратовской. Аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска временно ограничили работу. В Волгоградской и Калужской областях обломки упали на территорию промзоны, возникло возгорание, рассказали местные власти. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:23

В Калужской области на территории промышленного предприятия загорелось одно из строений после падения БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

08:17

08:13

Аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска временно приостановили рейсы. Это связано с мерами безопасности.

08:07

SHOT выяснил, что в Волгограде беспилотники целились в местный нефтеперерабатывающий завод.

«Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более пяти квадратных метров, которое было оперативно локализовано и ликвидировано», — сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

08:03

⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников: 17 над Волгоградской областью, 12 над Калужской, девять над Ростовской и два Саратовской.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1088-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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