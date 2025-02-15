Россию за ночь атаковали почти 40 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1088-й

В Калужской области на территории промышленного предприятия загорелось одно из строений после падения БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска временно приостановили рейсы. Это связано с мерами безопасности.
SHOT выяснил, что в Волгограде беспилотники целились в местный нефтеперерабатывающий завод.
«Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более пяти квадратных метров, которое было оперативно локализовано и ликвидировано», — сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников: 17 над Волгоградской областью, 12 над Калужской, девять над Ростовской и два Саратовской.