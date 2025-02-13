Телефонные переговоры Путина и Трампа омрачили украинских и европейских чиновников, сообщил журнал Economist.
«Телефонный разговор вызвал страх и трепет в Киеве и других европейских столицах», — отметили журналисты.
Объекты инфраструктуры получили повреждения в Днепропетровской области, заявил глава областной администрации Сергей Лысак.
Европа утратила центральную роль в урегулировании конфликта на Украине, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Пострадавших и разрушений в результате попытки атаки БПЛА в Калужской области нет, заявил губернатор Владислав Шапша. Дроны уничтожили на территории Кировского района.
«По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — уточнил глава региона.
Шеф Пентагона, говоря о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года, «публично признал правду», заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
«Отрадно, что в Пентагоне признают, что территории, которые вошли в состав России начиная с 2014 года, навсегда воссоединились со своей исторической родиной», — отметил Цеков.
❗️ Присутствие сил НАТО на Украине для России абсолютно неприемлемо, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
Оперативные службы занимаются обезвреживанием рухнувших в Липецкой области обломков украинских БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Липецкая область под надежной защитой. Спасибо всем, кто стоит на страже нашей безопасности, кто ежедневно выполняет сложную и ответственную работу, защищая регион. Отдельная благодарность оперативным службам, которые сейчас занимаются обезвреживанием обломков», — написал он.
Белый дом отклонил предложение КНР о проведении саммита с участием Дональда Трампа и Владимира Путина. Идею назвали «совершенно нежизнеспособной», сообщила газета WSJ.
Идея Франции об отправке на Украину миротворцев авантюрна и чревата прямым столкновением на поле боя, в том числе и ядерных держав, рассказал РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
«Если же в Париже рассчитывают завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это уже не миротворчество, а непосредственное участие в конфликте на стороне киевского режима», — подчеркнул он.
❗️ Сейчас нет смысла обсуждать возможную отправку миротворцев на Украину, потому что первопричины конфликта остаются нерешенными, заявили РИА Новости в МИД.
Воздушную тревогу объявили в Сумской и Днепропетровской областях, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.
Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие атаки ВСУ на автоколонну с экспертами МАГАТЭ в целях срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции.
Женщина погибла, еще пять человек пострадали в результате вчерашних атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Страны ЕС потребовали включить их в переговорный процесс по Украине.
Из совместного заявления на сайте МИД Германии следует, что в Европе очень ждут возможности обсудить дальнейшие действия с союзниками США. Представители стран ЕС подчеркнули, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».
Генсек японского кабмина Есимаса Хаяси после заявлений Трампа уклонился от ответа на вопрос о позиции страны по суверенитету и территориальной целостности Украины.
Трамп счел маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Президент США допустил, что стране удастся вернуть часть утраченных территорий.
❗️ ВСУ нанесли 12 ударов по колонне автомобилей, обеспечивающих встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ, сообщили в Минобороны.
⚡️ Трамп заявил, что предложил Владимиру Путину остановить огонь на Украине, но услышал от президента России, что тот не хочет временного разрешения ситуации.
Президент США Дональд Трамп считает непрактичной и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО. Он согласился с идеей об отказе от членства страны в альянсе.
Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала в результате падения обломков БПЛА, заявил губернатор Игорь Артамонов.
«Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Работа станции аэрации не нарушена», — уточнил глава региона.
⚡️ Минувшей ночью над регионами России уничтожили 83 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. Над Брянской областью сбили 37 аппаратов, по 12 — над Курской и Липецкой областями, девять над Тверской, по три — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями. Еще один — над территорией Ростовской области.