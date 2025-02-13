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Идея Франции об отправке на Украину миротворцев авантюрна и чревата прямым столкновением на поле боя, в том числе и ядерных держав, рассказал РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Если же в Париже рассчитывают завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это уже не миротворчество, а непосредственное участие в конфликте на стороне киевского режима», — подчеркнул он.