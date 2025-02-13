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Политика

Россию атаковали 83 беспилотника. Военная операция, день 1086-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1086-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Дежурные средства ПВО уничтожили минувшей ночью 83 украинских беспилотника. В Липецкой области из-за падения обломком БПЛА пострадала сотрудница станции аэрации. Президент США Дональд Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО. Глава Белого дома счел маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года, но допустил, что страна может получить часть утраченных территорий. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:07

Телефонные переговоры Путина и Трампа омрачили украинских и европейских чиновников, сообщил журнал Economist.

«Телефонный разговор вызвал страх и трепет в Киеве и других европейских столицах», — отметили журналисты.

09:05

Объекты инфраструктуры получили повреждения в Днепропетровской области, заявил глава областной администрации Сергей Лысак.

09:03

Европа утратила центральную роль в урегулировании конфликта на Украине, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

08:57

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

08:55

08:51

Пострадавших и разрушений в результате попытки атаки БПЛА в Калужской области нет, заявил губернатор Владислав Шапша. Дроны уничтожили на территории Кировского района.

«По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — уточнил глава региона.

08:49

Шеф Пентагона, говоря о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года, «публично признал правду», заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

«Отрадно, что в Пентагоне признают, что территории, которые вошли в состав России начиная с 2014 года, навсегда воссоединились со своей исторической родиной», — отметил Цеков.

08:47

❗️ Присутствие сил НАТО на Украине для России абсолютно неприемлемо, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

08:45

Оперативные службы занимаются обезвреживанием рухнувших в Липецкой области обломков украинских БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Липецкая область под надежной защитой. Спасибо всем, кто стоит на страже нашей безопасности, кто ежедневно выполняет сложную и ответственную работу, защищая регион. Отдельная благодарность оперативным службам, которые сейчас занимаются обезвреживанием обломков», — написал он.

08:40

Белый дом отклонил предложение КНР о проведении саммита с участием Дональда Трампа и Владимира Путина. Идею назвали «совершенно нежизнеспособной», сообщила газета WSJ.

08:38

Идея Франции об отправке на Украину миротворцев авантюрна и чревата прямым столкновением на поле боя, в том числе и ядерных держав, рассказал РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Если же в Париже рассчитывают завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это уже не миротворчество, а непосредственное участие в конфликте на стороне киевского режима», — подчеркнул он.

08:33

❗️ Сейчас нет смысла обсуждать возможную отправку миротворцев на Украину, потому что первопричины конфликта остаются нерешенными, заявили РИА Новости в МИД.

08:30

Воздушную тревогу объявили в Сумской и Днепропетровской областях, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

08:27

08:25

Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие атаки ВСУ на автоколонну с экспертами МАГАТЭ в целях срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции.

08:22

Женщина погибла, еще пять человек пострадали в результате вчерашних атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:20

Страны ЕС потребовали включить их в переговорный процесс по Украине.

Из совместного заявления на сайте МИД Германии следует, что в Европе очень ждут возможности обсудить дальнейшие действия с союзниками США. Представители стран ЕС подчеркнули, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».

08:17

Генсек японского кабмина Есимаса Хаяси после заявлений Трампа уклонился от ответа на вопрос о позиции страны по суверенитету и территориальной целостности Украины.

08:15

Трамп счел маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Президент США допустил, что стране удастся вернуть часть утраченных территорий.

08:13

❗️ ВСУ нанесли 12 ударов по колонне автомобилей, обеспечивающих встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ, сообщили в Минобороны.

08:10

⚡️ Трамп заявил, что предложил Владимиру Путину остановить огонь на Украине, но услышал от президента России, что тот не хочет временного разрешения ситуации.

08:08

Трамп заявил, что однажды Украине придется провести выборы президента.

08:06

Президент США Дональд Трамп считает непрактичной и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО. Он согласился с идеей об отказе от членства страны в альянсе.

08:04

Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала в результате падения обломков БПЛА, заявил губернатор Игорь Артамонов.

«Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Работа станции аэрации не нарушена», — уточнил глава региона.

08:02

⚡️ Минувшей ночью над регионами России уничтожили 83 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. Над Брянской областью сбили 37 аппаратов, по 12 — над Курской и Липецкой областями, девять над Тверской, по три — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями. Еще один — над территорией Ростовской области.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1086-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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