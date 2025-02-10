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Политика

Над Россией уничтожили 15 беспилотников. Военная операция, день 1083-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1083-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников над российскими регионами. Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать детали своих контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз высказался против поставки Киеву дальнобойных снарядов для ударов по России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что заключение мирного договора возможно только с легитимной властью Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:32

Основой для будущих переговоров по Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

8:24

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает «принципиально важным», чтобы любые потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины.

По его словам, декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией и его нелегитимность могут «осложнить переговорный процесс и юридическую фиксацию его итогов».

8:19

Глава Белого дома Дональд Трамп не стал раскрывать детали своих контактов с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

8:14

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против поставок немецкого оружия Киеву для ударов вглубь России. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

8:10

8:07

🔴 В центре Краснодара обломки украинского беспилотника упали на жилой дом, пострадавших нет, сообщил глава города Евгений Наумов.

8:04

Средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Семь БПЛА уничтожены над Кубанью, три — над Брянской и два над Ростовской областями, по одному — над Белгородской и Курской областями, а также Крымом.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1083-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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