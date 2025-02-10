Над Россией уничтожили 15 беспилотников. Военная операция, день 1083-й

Основой для будущих переговоров по Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва считает «принципиально важным», чтобы любые потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины.
По его словам, декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией и его нелегитимность могут «осложнить переговорный процесс и юридическую фиксацию его итогов».
Глава Белого дома Дональд Трамп не стал раскрывать детали своих контактов с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против поставок немецкого оружия Киеву для ударов вглубь России. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
🔴 В центре Краснодара обломки украинского беспилотника упали на жилой дом, пострадавших нет, сообщил глава города Евгений Наумов.
Средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Семь БПЛА уничтожены над Кубанью, три — над Брянской и два над Ростовской областями, по одному — над Белгородской и Курской областями, а также Крымом.