Над Азовским морем сбили украинскую ракету «Нептун». Военная операция, день 1077-й

09:51

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации фронта, сообщило Politico:

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать оборону Украины. Это означает стабилизацию линии фронта, предоставление необходимого им снаряжения и обучение, и именно поэтому в этом году Великобритания окажет Украине большую военную поддержку, чем когда-либо прежде».