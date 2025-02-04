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Политика

Над Азовским морем сбили украинскую ракету «Нептун». Военная операция, день 1077-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1077-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
Ночью средства ПВО уничтожили украинскую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря. Телеканал Freeдом сообщил о ночных взрывах в Киеве. Украина утратила более 70% запасов полезных ископаемых, так как их добыча производится в ДНР, ЛНР и Днепропетровской области, пишет УНИАН. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:05

Источник Financial Times в Киеве допустил, что Украина может передать США редкоземельные металлы в обмен на помощь, поскольку это совпадает с «планом победы» украинского президента Владимира Зеленского.

09:51

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации фронта, сообщило Politico:

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать оборону Украины. Это означает стабилизацию линии фронта, предоставление необходимого им снаряжения и обучение, и именно поэтому в этом году Великобритания окажет Украине большую военную поддержку, чем когда-либо прежде».

09:48

09:37

Канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул американского президента Дональда Трампа в том, что он хочет получить украинские редкоземельные металлы, передал Reuters. Шольц считает, что ресурсы нужно использовать для финансирования украинской армии и восстановления страны после окончания конфликта.

09:24

Передача Украине французских истребителей Mirage 2000 не сможет повлиять на ситуацию на фронте для ВСУ, однако «по полной» втянет Францию в украинский конфликт, сказал депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

09:21

На Украине сегодня снова будут отключать свет по графику, рассказали в ДТЭК.

09:07

Многие командиры в украинской армии при главкоме ВСУ Александре Сырском были заменены на лояльных ему военных, которых не заботит вопрос о потерях в личном составе армии, выяснила газета Politico.

09:05

Россия планирует запросить заседание Совбеза ООН по теме конфликта на Украине в середине февраля, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

08:52

❗️ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области. Пятеро детей получили осколочные ранения, сильнее всех пострадал водитель, он в тяжелом состоянии, рассказал губернатор Евгений Балицкий.

08:47

США нужна остановка боевых действий на Украине для снижения расходов на Киев, считает глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

08:28

Более 70% запасов редкоземельных металлов приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область, Украина не контролирует эти территории, пишет УНИАН. Страна располагала крупнейшими запасами лития и титана, в этих природных ископаемых в том числе заинтересованы США.

08:17

ВСУ массово эвакуируют раненых солдат возле Часова Яра, за который сейчас идут бои — РИА Новости

08:13

08:07

Украинский телеканал Freedom сообщил о ночных взрывах в Киеве.

08:03

⚡️ В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1077-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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