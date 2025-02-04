Над Азовским морем сбили украинскую ракету «Нептун». Военная операция, день 1077-й

Источник Financial Times в Киеве допустил, что Украина может передать США редкоземельные металлы в обмен на помощь, поскольку это совпадает с «планом победы» украинского президента Владимира Зеленского.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации фронта, сообщило Politico:
«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать оборону Украины. Это означает стабилизацию линии фронта, предоставление необходимого им снаряжения и обучение, и именно поэтому в этом году Великобритания окажет Украине большую военную поддержку, чем когда-либо прежде».
Канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул американского президента Дональда Трампа в том, что он хочет получить украинские редкоземельные металлы, передал Reuters. Шольц считает, что ресурсы нужно использовать для финансирования украинской армии и восстановления страны после окончания конфликта.
Передача Украине французских истребителей Mirage 2000 не сможет повлиять на ситуацию на фронте для ВСУ, однако «по полной» втянет Францию в украинский конфликт, сказал депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.
Многие командиры в украинской армии при главкоме ВСУ Александре Сырском были заменены на лояльных ему военных, которых не заботит вопрос о потерях в личном составе армии, выяснила газета Politico.
Россия планирует запросить заседание Совбеза ООН по теме конфликта на Украине в середине февраля, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
❗️ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области. Пятеро детей получили осколочные ранения, сильнее всех пострадал водитель, он в тяжелом состоянии, рассказал губернатор Евгений Балицкий.
США нужна остановка боевых действий на Украине для снижения расходов на Киев, считает глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Более 70% запасов редкоземельных металлов приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область, Украина не контролирует эти территории, пишет УНИАН. Страна располагала крупнейшими запасами лития и титана, в этих природных ископаемых в том числе заинтересованы США.
ВСУ массово эвакуируют раненых солдат возле Часова Яра, за который сейчас идут бои — РИА Новости
⚡️ В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.