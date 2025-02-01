Над тремя регионами России сбили девять беспилотников. Военная операция, день 1074-й

Командир взвода инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ «Земледелие» с позывным «Герц» рассказал о боевой работе. Видео предоставлено Минобороны РФ.
В Северо-западной акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма, сообщает Минобороны РФ. В операции были задействованы дежурные средства Черноморского флота.
При отходе из города Часов Яр (ДНР) украинские солдаты прикрываются мирными жителями, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Из слов источника агентства следует, что российские военнослужащие используют дроны для зачистки населенного пункта от формирований ВСУ. А если украинские бойцы замечают эти беспилотники, они специально сажают в свои машины гражданских лиц, грузятся вслед за ними сами и уезжают.
В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Российский истребитель нанес удар по ВСУ в приграничье Курской области, сообщает РИА Новости.
Удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), в результате чего были уничтожены украинские военные и бронетехника. Получив подтверждение от разведки о ликвидации целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета,
За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией страны девять украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, семь дронов сбили над Брянской областью, а также по одному над Белгородской и Саратовской областями.