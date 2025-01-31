Над семью регионами России сбили 49 беспилотников. Военная операция, день 1073-й

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что продолжение конфликта с Россией разрушает Украину. По его мнению, у обеих сторон конфликта есть стимул его завершить, а противостояние не будет окончено достижением максималистских целей одной из сторон.

«Мы финансируем тупик, в ходе которого Украина разрушается и теряет все больше и больше территорий», — говорится в сообщении.