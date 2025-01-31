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Политика

Над семью регионами России сбили 49 беспилотников. Военная операция, день 1073-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1073-й день
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Александр Река/ТАСС
За ночь над территорией России силы ПВО перехватили 49 украинских беспилотников над Ростовской, Волгоградской, Курской, Ярославской, Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем. Приграничный город Шебекино в Белгородской области дважды обстреливался со стороны ВСУ. В Раде заявили, что Зеленский винит Байдена в военном конфликте на Украине. Госсекретарь США заявил, что Украина продолжает разрушаться и терять территории. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:24

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что продолжение конфликта с Россией разрушает Украину. По его мнению, у обеих сторон конфликта есть стимул его завершить, а противостояние не будет окончено достижением максималистских целей одной из сторон.

«Мы финансируем тупик, в ходе которого Украина разрушается и теряет все больше и больше территорий», — говорится в сообщении.

08:17

Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет в начале конфликта бывшего американского лидера Джо Байдена. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Уйдет завтра Шольц — он Шольца будет поливать. За ним Макрон — его тоже не пожалеет. Все будут виноваты. Такой уж человек», — пояснил Дубинский.

По словам Дубинского, в глазах администрации президента США Дональда Трампа Зеленский не является легитимным политиком, а выполняет функцию «затычки для разрешения ситуации».

08:10

Ночью приграничный город Шебекино в Белгородской области дважды попал под обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

«В одном частном доме выбиты окна. Также осколками посечены два легковых автомобиля. Кроме того, перебита линия электропередачи — жители одной из улиц временно остаются без света. Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам в светлое время суток», — написал он.

08:05

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили над территорией России 49 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны.
25 из них были уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над Волгоградской областью, шесть дронов были сбиты над территорией Курской области, четыре — над территорией Ярославской области и по два беспилотника были уничтожены над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1073-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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