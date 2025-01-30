За ночь над Россией сбили пять дронов и ракету. Военная операция, день 1072-й

В городе Измаил Одесской области (на границе с Румынией) минувшей ночью были взрывы, сообщает «Страна.ua».
В текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине, возможно, будут включены положения о возобновлении поставок трубопроводного газа из России, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в европейских столицах.
Про данным издания, идею о возобновлении поставок «голубого топлива» одобрили некоторые официальные лица в Германии, Венгрии и других странах. Они аргументируют это тем, что закупки российского газа позволят снизить цены на энергоносители в Евросоюзе и дадут как России, так и Украине повод придерживаться соглашения о прекращении огня.
В Белгородскую область для выполнения боевых задач поступила новая партия бронированной спецтехники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Десять машин распределят между подразделениями по охране региона и управлением МЧС.
Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по городу Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил посол по особым поручениям МИД РФ России Родион Мирошник. По его словам, по одному из спальных кварталов было выпущено не менее 30 снарядов, в том числе с кассетной боевой частью. Значительная часть города осталась без энергоснабжения.
Бюджетный комитет бундестага (парламент ФРГ) призвал главу минфина Германии Йорга Кукиса одобрить дополнительные €3 млрд на военную помощь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.
Украина потрясена решением администрации Трампа немедленно приостановить все программы иностранной помощи США, поскольку множество проектов в стране остались без финансирования и в настоящий момент приостановлены, пишет The Guardian.
В Донецке по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержан местный житель, сообщает управление ФСБ по ДНР. По данным ведомства, мужчина собирал и передавал украинским кураторам информацию о местах нахождения военной техники российской армии. Заведено уголовное дело по статье о шпионаже.
Преподаватели и административный персонал военных лицеев и вузов Украины должны отправиться на передовую, чтобы узнать, что такое фронт и боевые действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Вооруженные силы Украины ночью атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Mash.
В небе над Курской областью ночью была сбита украинская ракета, сообщает региональный оперштаб.
Расчет РСЗО «Град» российской группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и полевой склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении. Видео предоставлено Минобороны России.
Российские военные вплотную подошли к северным окраинам города Купянска в Харьковской области Украины, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, подразделения ВС РФ продвинулись вдоль правого берега реки Оскол и подошли к населенному пункту Голубовка, который расположен на расстоянии около трех километров от северных окраин Купянска.
За ночь 30 января средства противовоздушной обороны перехватили над регионами России пять беспилотников. Три сбиты над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России.