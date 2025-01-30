За ночь над Россией сбили пять дронов и ракету. Военная операция, день 1072-й

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В текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине, возможно, будут включены положения о возобновлении поставок трубопроводного газа из России, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в европейских столицах.

Про данным издания, идею о возобновлении поставок «голубого топлива» одобрили некоторые официальные лица в Германии, Венгрии и других странах. Они аргументируют это тем, что закупки российского газа позволят снизить цены на энергоносители в Евросоюзе и дадут как России, так и Украине повод придерживаться соглашения о прекращении огня.