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Политика

За ночь над Россией сбили пять дронов и ракету. Военная операция, день 1072-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1072-й день
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Александр Река/ТАСС
За ночь над российскими регионами перехвачены пять беспилотников: дроны сбивали над территориями Белгородской и Брянской областями. Очевидцы сообщали о попытке атаки на распределительную станцию нефтепровода «Дружба». Над Курской областью сбита украинская ракета. Бюджетный комитет бундестага призвал главу минфина Германии одобрить дополнительные €3 млрд на военную помощь Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:34

В городе Измаил Одесской области (на границе с Румынией) минувшей ночью были взрывы, сообщает «Страна.ua».

09:27

В текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине, возможно, будут включены положения о возобновлении поставок трубопроводного газа из России, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в европейских столицах.

Про данным издания, идею о возобновлении поставок «голубого топлива» одобрили некоторые официальные лица в Германии, Венгрии и других странах. Они аргументируют это тем, что закупки российского газа позволят снизить цены на энергоносители в Евросоюзе и дадут как России, так и Украине повод придерживаться соглашения о прекращении огня.

09:18

В Белгородскую область для выполнения боевых задач поступила новая партия бронированной спецтехники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Десять машин распределят между подразделениями по охране региона и управлением МЧС.

09:10

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по городу Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил посол по особым поручениям МИД РФ России Родион Мирошник. По его словам, по одному из спальных кварталов было выпущено не менее 30 снарядов, в том числе с кассетной боевой частью. Значительная часть города осталась без энергоснабжения.

08:58

Бюджетный комитет бундестага (парламент ФРГ) призвал главу минфина Германии Йорга Кукиса одобрить дополнительные €3 млрд на военную помощь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

08:56

Украина потрясена решением администрации Трампа немедленно приостановить все программы иностранной помощи США, поскольку множество проектов в стране остались без финансирования и в настоящий момент приостановлены, пишет The Guardian.

08:44

В Донецке по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержан местный житель, сообщает управление ФСБ по ДНР. По данным ведомства, мужчина собирал и передавал украинским кураторам информацию о местах нахождения военной техники российской армии. Заведено уголовное дело по статье о шпионаже.

08:36

Преподаватели и административный персонал военных лицеев и вузов Украины должны отправиться на передовую, чтобы узнать, что такое фронт и боевые действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

08:30

Вооруженные силы Украины ночью атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Mash.

08:24

В небе над Курской областью ночью была сбита украинская ракета, сообщает региональный оперштаб.

08:15

Расчет РСЗО «Град» российской группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и полевой склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении. Видео предоставлено Минобороны России.

08:10

Российские военные вплотную подошли к северным окраинам города Купянска в Харьковской области Украины, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, подразделения ВС РФ продвинулись вдоль правого берега реки Оскол и подошли к населенному пункту Голубовка, который расположен на расстоянии около трех километров от северных окраин Купянска.

08:04

За ночь 30 января средства противовоздушной обороны перехватили над регионами России пять беспилотников. Три сбиты над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня 1072-й день специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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