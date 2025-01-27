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Политика

Ночью над Россией уничтожили 32 украинских БПЛА. Военная операция, день 1067-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1067-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь средства ПВО уничтожили 32 украинских БПЛА: 15 — над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской, по одному — над Орловской и Тверской областями. «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Днепре и под Черкассами, а «Общественное» сообщило о взрывах в Киеве и в Ивано-Франковской области. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что американцы празднуют приостановку помощи Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09:58

❗️ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ), они не продержались там дольше двух недель — ТАСС

09:56

09:47

Одна из первых задач Пита Хегсета на посту министра обороны США — решить, тратить ли неизрасходованные средства Пентагона для Украины на дальнейшую поддержку Киева, пишет AP.

09:45

В Курской области военные создали сеть скрытых огневых точек для минометов — МО

09:24

Решение администрации Трампа на время остановить помощь Украине стало сигналом для Зеленского, считает украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене. По его словам, это сигнал, что Зеленский движется «не туда».

09:19

В Горловке ранены три человека после обстрела ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько.

09:00

Объекты инфраструктуры повреждены в Сумах и Сумской области Украины после взрывов, рассказали в местной администрации.

08:48

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае, считает турецкая газета Hürriyet.

08:46

Президент США Дональд Трамп колеблется в своем подходе по взаимодействию с Россией и президентом Владимиром Путиным, а его риторика уже подрывает доверие Москвы «из-за первых признаков того, что он следует сценарию» Джо Байдена, пишет Asia Times.

«Взгляд Трампа на российскую экономическую ситуацию, вероятно, следует тому, что ему сообщила американская разведка. Он, похоже, считает, что экономика России близка к краху, что заставляет его сказать Путину поторопиться и заключить сделку или пострадать от последствий», — говорится в материале.

08:44

08:37

Заместитель главы Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский объявил о своем желании уйти на СВО. Его место временно займет Владислав Слепцов, который возглавлял департамент по работе с территориями.

08:30

«Общественное» сообщило о взрывах в Киеве и в Ивано-Франковской области Украины.

08:20

«Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Днепропетровске (украинское название — Днепр) и под Черкассами.

08:13

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсетях заявила, что американцы рады приостановлению помощи Украине:

«Президент Трамп и наш новый госсекретарь Марко Рубио <...> остановили всю иностранную помощь Украине и другим странам. Госдепартамент в шоке, а вот американский народ — нет, мы празднуем».

08:07

08:03

⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника: 15 над Воронежской областью, 11 над Белгородской, четыре над Курской, по одному над Орловской и Тверской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1067-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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