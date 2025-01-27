Ночью над Россией уничтожили 32 украинских БПЛА. Военная операция, день 1067-й

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Президент США Дональд Трамп колеблется в своем подходе по взаимодействию с Россией и президентом Владимиром Путиным, а его риторика уже подрывает доверие Москвы «из-за первых признаков того, что он следует сценарию» Джо Байдена, пишет Asia Times.

«Взгляд Трампа на российскую экономическую ситуацию, вероятно, следует тому, что ему сообщила американская разведка. Он, похоже, считает, что экономика России близка к краху, что заставляет его сказать Путину поторопиться и заключить сделку или пострадать от последствий», — говорится в материале.