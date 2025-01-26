Над регионами России сбили 15 украинских БПЛА. Военная операция, день 1068-й

08:10

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступает за прекращение огня на Украине, заявил ТАСС депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

«Когда я встречался с премьером Исибой 15 января, я сказал ему, что Япония должна присоединиться к предложению Трампа о прекращении огня. Премьер также сказал, что прекращение огня будет наилучшим [вариантом]», — отметил парламентарий.