Над регионами России сбили 15 украинских БПЛА. Военная операция, день 1068-й

Воздушную тревогу отменили в Житомирской и Хмельницкой областях, следует из данных официального ресурса для оповещения населения. Сирены продолжают звучать в Черниговской области.
❗️ Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке, сообщило Минобороны.
«Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям националистов, выжигая их укрытия, огневые точки и наблюдательные пункты. Противник понес серьезные потери», — уточнили в министерстве.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступает за прекращение огня на Украине, заявил ТАСС депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
«Когда я встречался с премьером Исибой 15 января, я сказал ему, что Япония должна присоединиться к предложению Трампа о прекращении огня. Премьер также сказал, что прекращение огня будет наилучшим [вариантом]», — отметил парламентарий.
Росавиация утром вводила ограничения на работу аэропортов в Ижевске и Казани. Позже ограничения сняли, и обе авиагавани вновь работают в штатном режиме.
⚡️ Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 15 беспилотников над российскими регионами. Восемь аппаратов сбили над Рязанской областью, шесть над Курской областью и еще один над Белгородской.