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Политика

Над регионами России сбили 15 украинских БПЛА. Военная операция, день 1068-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1068-й день
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Александр Полегенько/ТАСС
Средства ПВО уничтожили над российскими регионами 15 украинских беспилотников минувшей ночью. Больше половины аппаратов сбили над Рязанской областью. Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов в Ижевске и Казани. Сейчас обе авиагавани работают в штатном режиме. Премьер Японии Сигэру Исиба поддержал предложение Трампа о прекращении огня на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:50

Воздушную тревогу отменили в Житомирской и Хмельницкой областях, следует из данных официального ресурса для оповещения населения. Сирены продолжают звучать в Черниговской области.

08:37

❗️ Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке, сообщило Минобороны.

«Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям националистов, выжигая их укрытия, огневые точки и наблюдательные пункты. Противник понес серьезные потери», — уточнили в министерстве.

08:10

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступает за прекращение огня на Украине, заявил ТАСС депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

«Когда я встречался с премьером Исибой 15 января, я сказал ему, что Япония должна присоединиться к предложению Трампа о прекращении огня. Премьер также сказал, что прекращение огня будет наилучшим [вариантом]», — отметил парламентарий.

08:06

Росавиация утром вводила ограничения на работу аэропортов в Ижевске и Казани. Позже ограничения сняли, и обе авиагавани вновь работают в штатном режиме.

08:04

08:02

⚡️ Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 15 беспилотников над российскими регионами. Восемь аппаратов сбили над Рязанской областью, шесть над Курской областью и еще один над Белгородской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1068-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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