Дроны атаковали Брянскую и Смоленскую области. Военная операция, день 1063-й

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Новый госсекретарь США Марко Рубио после утверждения своей кандидатуре в Сенате сделал первые заявления об украинском конфликте. Он подтвердил, что прекращение огня на Украине станет одним из главных приоритетов президента Дональда Трампа, однако этот процесс будет сложным, поскольку ни Россия, ни Украина не могут достичь своих максимальных целей.

«Мы не будем забегать вперед, говоря о деталях. Переговоры такого уровня должны вестись через дипломатию, а не на публичных форумах. И очевидно, что окончательные решения относительно того, на что соглашаться, будут принимать сами страны-участницы — как украинцы, так и россияне», — сказал Рубио.