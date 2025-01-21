Дроны атаковали Брянскую и Смоленскую области. Военная операция, день 1063-й

Вооруженные силы Украины не в состоянии удержать Красноармейск (украинское название - Покровск), так как имеющихся у них сил и ресурсов для этого недостаточно. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Politeka Online выразил генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Новый госсекретарь США Марко Рубио после утверждения своей кандидатуре в Сенате сделал первые заявления об украинском конфликте. Он подтвердил, что прекращение огня на Украине станет одним из главных приоритетов президента Дональда Трампа, однако этот процесс будет сложным, поскольку ни Россия, ни Украина не могут достичь своих максимальных целей.
«Мы не будем забегать вперед, говоря о деталях. Переговоры такого уровня должны вестись через дипломатию, а не на публичных форумах. И очевидно, что окончательные решения относительно того, на что соглашаться, будут принимать сами страны-участницы — как украинцы, так и россияне», — сказал Рубио.
Украинские военнослужащие при отступлении в Донецкой народной республике (ДНР) повсеместно подрывают стволы шахт, административные здания и уничтожают техническую документацию, сообщает РИА Новости.
Великобритания в кратчайшие сроки разработала новую зенитную систему Gravehawk, которая будет направлена на Украину, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. В материале отмечается, что «система размером с транспортный контейнер имеет важное преимущество», поскольку ее можно использовать для стрельбы ракетами класса «воздух-воздух» с земли. Кроме того, боеприпасы для Gravehawk не ограничиваются лишь ракетами западного производства.
⚡️Недалеко от Белгорода на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Ранения получили два человека.
Мужчина получил множественные осколочные ранения ног и в тяжелом состоянии доставлен в Октябрьскую районную больницу. У его супруги – осколочное ранение руки.
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о своем обещании завершить конфликт России и Украины в течение суток после начала работы на посту главы государства.
«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим, мы хотим успеть», — заявил Трамп.
Вступивший в должность президент США Дональд Трамп заявил, что у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
В то же время он сообщил, что планирует увидеться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы завершить кризис «как можно скорее». Шаги в этом направлении уже предпринимаются, указал он.
За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
Над территорией Брянской области перехвачено 22 беспилотника, Ростовской — 12 беспилотников, Смоленской области — 10, Воронежской области — шесть, Саратовской области — четыре и Курской области — один.
Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины из села Зеленый Гай в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, сопротивление для украинских военных в Зеленом Гае стало практически невозможным и они приняли решение отступить.
В аэропортах Казани и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были введены около половины седьмого утра. Предварительная причина — защита от атак беспилотников.
Пожар, начавшийся на крыше многоэтажки на Бородинской улице в Смоленске после атаки беспилотника ВСУ, попал на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT. Всех жильцов эвакуировали, проводятся работы по разминированию БПЛА и тушению огня.
В налете участвовали украинские дроны «Лютый» и PD-2, они могут преодолевать расстояние до тысячи километров и оснащены боевой частью массой 75 кг.
Силы противовоздушной обороны предотвратили попытку атаки украинских беспилотников на объекты, расположенные в Смоленской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. Обломки беспилотников повредили окна и стали причиной пожаров на крышах жилых домов.
Ночью в ходе массированной атаки ВСУ на Брянскую область силами ПВО были сбиты 18 дронов, в том числе два реактивных, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.