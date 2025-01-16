Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области. Военная операция, день 1058-й

По данным The Telegraph, премьер-министр Великобритании отправился в Киев, чтобы подписать соглашение о партнерстве для углубления существующих оборонных отношений. Страна намерена продолжать оказывать Украине военную помощь на фоне опасений о прекращении этого со стороны США.
❗️Ночью более десяти украинских беспилотников атаковали три района Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, большая часть летела в сторону нефтебазы в Лискинском районе. Пострадавших нет, имущество граждан не пострадало.
«На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект [нефтебазу]. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет», — говорится в сообщении.
Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сказал ТАСС, что только президент РФ Владимир Путин и его коллега Дональд Трамп могут решить украинский вопрос.
Джо Байден в своей прощальной речи заявил, что за время своего срока он укрепил НАТО и помог сохранить свободу Украины.
«Страна.ua» пишет, что шоссе на границе Украины и Белоруссии оказалось заблокировано с помощью валунов, строительного мусора, колючей проволоки и противотанковых ежей. Своеобразный забор тянется и в лес.
⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников: 15 над Белгородской областью, семь над Воронежской, три над Тамбовской и два над Курской.