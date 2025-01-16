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Политика

Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области. Военная операция, день 1058-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1058-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской и два — над Курской. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что большая часть БПЛА в регионе атаковали нефтебазу, она загорелась. Джо Байден в своей прощальной речи заявил, что за время своего срока он укрепил НАТО и помог сохранить свободу Украины. «Страна.ua» пишет, что на белорусско-украинской границе появились валуны, противотанковые ежи, колючая проволока и строительный мусор. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:59

По данным The Telegraph, премьер-министр Великобритании отправился в Киев, чтобы подписать соглашение о партнерстве для углубления существующих оборонных отношений. Страна намерена продолжать оказывать Украине военную помощь на фоне опасений о прекращении этого со стороны США.

08:46

❗️Ночью более десяти украинских беспилотников атаковали три района Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, большая часть летела в сторону нефтебазы в Лискинском районе. Пострадавших нет, имущество граждан не пострадало.

«На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект [нефтебазу]. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет», — говорится в сообщении.

08:33

08:31

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сказал ТАСС, что только президент РФ Владимир Путин и его коллега Дональд Трамп могут решить украинский вопрос.

08:20

Джо Байден в своей прощальной речи заявил, что за время своего срока он укрепил НАТО и помог сохранить свободу Украины.

08:13

«Страна.ua» пишет, что шоссе на границе Украины и Белоруссии оказалось заблокировано с помощью валунов, строительного мусора, колючей проволоки и противотанковых ежей. Своеобразный забор тянется и в лес.

08:07

08:03

⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников: 15 над Белгородской областью, семь над Воронежской, три над Тамбовской и два над Курской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1058-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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