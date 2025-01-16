Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области. Военная операция, день 1058-й

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❗️Ночью более десяти украинских беспилотников атаковали три района Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, большая часть летела в сторону нефтебазы в Лискинском районе. Пострадавших нет, имущество граждан не пострадало.

«На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект [нефтебазу]. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет», — говорится в сообщении.