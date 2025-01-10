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Политика

За ночь над Россией уничтожили 40 украинских БПЛА. Военная операция, день 1052-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1052-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Ростовской областью, по четыре над Курской и Воронежской областями, три над Брянской областью, два над Краснодарским краем, один над Белгородской областью и десять над акваторией Азовского моря. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке личной встречи с лидером РФ Владимиром Путиным. На Украине более семи тысяч военнослужащих добровольно вернулись на службу после отмены наказания за дезертирство в случае появления в части. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:16

ТАСС пишет о шести взрывах в Донецке.

08:56

08:48

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев стороны обсудят развертывание британского миротворческого контингента на территории республики:

«Бесспорно, одним контингентом некоторых стран не обойдется. <…> Британцы смотрят на это положительно, но я в деталях буду говорить с премьер-министром об этом на нашей встрече, которая состоится. Он будет с визитом на Украине, у него будет визит на Украину, ну и мы будем говорить. Там есть уже очень серьезные у нас решения между нашими странами».

08:44

🔴В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу.

08:31

08:22

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе подавили 16 украинских беспилотников.

«В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили. На месте работают дежурные пожарные расчеты», — говорится в сообщении.

Также повреждения есть в хуторе Крюков Куйбышевского района. В нескольких зданиях выбиты стекла, посечены фасады и кровля. В селе Крым ликвидировали открытое горение на промпроизводстве. По предварительным данным, жители региона не пострадали.

08:16

❗️Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что готовится к встрече с лидером РФ Владимиром Путиным:

«Он хочет встретиться. Мы ведем подготовку. Президент Путин публично заявлял об этом».

08:11

Украинское государственное бюро расследований сообщило, что больше семи тысяч военнослужащих решили вернуться в части. Это связано с принятием закона об освобождении от уголовной ответственности, если сбежавший боец возобновляется на военной службе.

08:07

08:03

⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников: 16 над Ростовской областью, по четыре над Курской и Воронежской областями, три над Брянской областью, два над Краснодарским краем, один над Белгородской областью и десять над акваторией Азовского моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1052-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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