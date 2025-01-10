За ночь над Россией уничтожили 40 украинских БПЛА. Военная операция, день 1052-й

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе подавили 16 украинских беспилотников.

«В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили. На месте работают дежурные пожарные расчеты», — говорится в сообщении.

Также повреждения есть в хуторе Крюков Куйбышевского района. В нескольких зданиях выбиты стекла, посечены фасады и кровля. В селе Крым ликвидировали открытое горение на промпроизводстве. По предварительным данным, жители региона не пострадали.