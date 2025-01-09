Над Россией сбили 15 украинских беспилотников. Военная операция, день 1051-й

В ночь на 9 января средства ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над российскими регионами. Девять из них сбили в Краснодарском крае, пять в Белгородской области, еще один в Брянской. При падении обломков БПЛА в Славянском районе Кубани повреждения получил частный дом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.