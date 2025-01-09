Над Россией сбили 15 украинских беспилотников. Военная операция, день 1051-й

США сократили размер финального пакета помощи Украине с $2 млрд до $500 млн после интервью Владимира Зеленского блогеру Лексу Фридману, заявил депутат Рады Александр Дубинский.
«Вот что значит — хорошо выступить», — написал парламентарий, намекая на использование Зеленским ненормативной лексики во время интервью.
Артиллеристы морской пехоты Северного флота поразили опорные пункты ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В своем Telegram-канале он опубликовал видео работы расчетов РСЗО «Град».
❗️ Газопровод, кровля и окна частного дома получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Пострадавших нет, расселение не требуется. На месте задействованы экстренные и специальные службы», — уточнил глава региона.
⚡️ Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА над российскими регионами. Девять беспилотников сбили на Кубани, пять в Белгородской и один в Брянской областях.