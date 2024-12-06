Цифровое золото: как защитить свои персональные данные В РОЦИТ призвали россиян использовать сложные и уникальные пароли для аккаунтов

В современном мире защита персональных данных становится все более актуальной задачей. Утечки информации, слежка за пользователями и распространение вредоносных программ угрожают как частным лицам, так и компаниям. Чтобы минимизировать риски, важно правильно выбирать инструменты для общения и работы в интернете. Эксперты РОЦИТ подскажут, как можно обезопасить свои данные в интернете.

Откажитесь от VPN

VPN-сервисы часто воспринимаются как универсальное средство защиты, но это утверждение далеко от реальности. Они не делают пользователя полностью анонимным: его действия в сети можно отследить через файлы cookie или посещенные сайты, такие как социальные сети и почта. Более того, разработчики VPN-сервисов нередко нарушают обещания о конфиденциальности, сохраняя данные пользователей для коммерческих целей. Такие сведения могут быть переданы рекламодателям, а иногда даже становиться жертвами утечек из-за слабой защиты серверов.

Высокая популярность VPN-сервисов привлекла мошенников. Под видом легальных приложений часто распространяется вредоносное ПО, которое может использовать устройства в ботнетах, воровать пароли и банковские данные или совершать атаки на государственные системы.

Кроме того, VPN-сервисы могут ухудшать пользовательский опыт из-за навязчивой рекламы, замедления соединения и быстрого расхода заряда батареи. Отказ от VPN позволяет не только избежать этих проблем, но и снизить риски компрометации данных.

Используйте отечественные почтовые сервисы

Многие пользователи продолжают использовать зарубежные почтовые сервисы, особенно Gmail, не задумываясь о его уязвимостях. Сервис крайне популярный, но причина этого – не сознательный выбор, а тот факт, что аккаунт создается автоматически при регистрации в Google после покупки смартфона на Android. Надежность этого сервиса снижается, особенно в условиях ухода Google с российского рынка. Перебои в работе Gmail уже стали реальностью, а в будущем можно ожидать еще большего числа проблем. Это может привести к потере доступа к важным данным, невозможности восстановить пароли и риску кибератак.

В отличие от Gmail, отечественные почтовые сервисы предлагают высокий уровень безопасности и лучше адаптированы к требованиям российских пользователей. Они обеспечивают стабильность, защиту данных и интеграцию с другими локальными сервисами, что делает их более надежным выбором. Перенос всех переписок и аккаунтов на такие платформы поможет не только сохранить контроль над своей информацией, но и избежать множества неприятностей, связанных с зависимостью от зарубежных сервисов.

Всегда сохраняйте бдительность

Независимо от выбранных инструментов и сервисов, ключевым аспектом защиты данных остается ваша личная бдительность. Мошенники и киберпреступники постоянно совершенствуют свои методы, поэтому важно всегда быть настороже. Никогда не вводите свои персональные данные на подозрительных сайтах, избегайте переходов по неизвестным ссылкам и внимательно проверяйте адреса веб-страниц.

Использование сложных и уникальных паролей для каждого аккаунта значительно снижает вероятность взлома, особенно если вы подключаете двухфакторную аутентификацию.

Регулярно обновляйте пароли и избегайте их хранения в общедоступных местах. Помните, что даже самые надежные сервисы не гарантируют полной безопасности, если вы сами не проявляете осторожность.