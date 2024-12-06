Цифровое золото: как защитить свои персональные данные

Откажитесь от VPN
VPN-сервисы часто воспринимаются как универсальное средство защиты, но это утверждение далеко от реальности. Они не делают пользователя полностью анонимным: его действия в сети можно отследить через файлы cookie или посещенные сайты, такие как социальные сети и почта. Более того, разработчики VPN-сервисов нередко нарушают обещания о конфиденциальности, сохраняя данные пользователей для коммерческих целей. Такие сведения могут быть переданы рекламодателям, а иногда даже становиться жертвами утечек из-за слабой защиты серверов.
Высокая популярность VPN-сервисов привлекла мошенников. Под видом легальных приложений часто распространяется вредоносное ПО, которое может использовать устройства в ботнетах, воровать пароли и банковские данные или совершать атаки на государственные системы.
Кроме того, VPN-сервисы могут ухудшать пользовательский опыт из-за навязчивой рекламы, замедления соединения и быстрого расхода заряда батареи. Отказ от VPN позволяет не только избежать этих проблем, но и снизить риски компрометации данных.
Используйте отечественные почтовые сервисы
Многие пользователи продолжают использовать зарубежные почтовые сервисы, особенно Gmail, не задумываясь о его уязвимостях. Сервис крайне популярный, но причина этого – не сознательный выбор, а тот факт, что аккаунт создается автоматически при регистрации в Google после покупки смартфона на Android. Надежность этого сервиса снижается, особенно в условиях ухода Google с российского рынка. Перебои в работе Gmail уже стали реальностью, а в будущем можно ожидать еще большего числа проблем. Это может привести к потере доступа к важным данным, невозможности восстановить пароли и риску кибератак.
В отличие от Gmail, отечественные почтовые сервисы предлагают высокий уровень безопасности и лучше адаптированы к требованиям российских пользователей. Они обеспечивают стабильность, защиту данных и интеграцию с другими локальными сервисами, что делает их более надежным выбором. Перенос всех переписок и аккаунтов на такие платформы поможет не только сохранить контроль над своей информацией, но и избежать множества неприятностей, связанных с зависимостью от зарубежных сервисов.
Всегда сохраняйте бдительность
Независимо от выбранных инструментов и сервисов, ключевым аспектом защиты данных остается ваша личная бдительность. Мошенники и киберпреступники постоянно совершенствуют свои методы, поэтому важно всегда быть настороже. Никогда не вводите свои персональные данные на подозрительных сайтах, избегайте переходов по неизвестным ссылкам и внимательно проверяйте адреса веб-страниц.
Использование сложных и уникальных паролей для каждого аккаунта значительно снижает вероятность взлома, особенно если вы подключаете двухфакторную аутентификацию.
Регулярно обновляйте пароли и избегайте их хранения в общедоступных местах. Помните, что даже самые надежные сервисы не гарантируют полной безопасности, если вы сами не проявляете осторожность.