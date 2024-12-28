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Политика

Над тремя регионами РФ сбили 56 БПЛА. Военная операция, день 1039-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1039-й день
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Константин Михальчевский/РИА Новости
За ночь средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Белгородской областью, 28 над Воронежской и 17 над Ростовской. Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта в Казани. В Воронежской области после атаки беспилотников произошел обрыв контактной сети на железной дороге, движение уже восстановили. «Страна.ua» пишет о взрывах в Николаеве. Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин заявил, что НАТО готовится к конфликту с РФ, наращивая военный потенциал. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:41

Несколько объектов инфраструктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

08:31

Официальные лица в США выразили надежду на то, что украинский лидер Владимир Зеленский вскоре отдаст приказ ВСУ отступить из Курской области во избежание потерь, пишет агентство Bloomberg.

08:26

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ранении двух жителей Красногвардейского района Белгородской области после атаки беспилотников ВСУ.

08:23

Штаб обороны ДНР сообщил, что система ПВО «Купол Донбасса» предотвратил атаку беспилотника на Макеевский машиностроительный завод.

08:21

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта, рассказали в Росавиации.

08:19

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе после падения обломков БПЛА оказалась повреждена контактная сеть на железной дороге. Сейчас движение поездов уже восстановили.

08:16

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в беседе с РИА Новости заявил, что НАТО наращивает военный потенциал для возможного конфликта с Россией:

«Речь идет о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации маневров. Все это — с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так».

08:11

⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников: 11 над Белгородской областью, 28 над Воронежской, 17 над Ростовской.

08:07

«Страна.ua» пишет о взрыве в Николаеве на Украине.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1039-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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