Над тремя регионами РФ сбили 56 БПЛА. Военная операция, день 1039-й

Несколько объектов инфраструктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Официальные лица в США выразили надежду на то, что украинский лидер Владимир Зеленский вскоре отдаст приказ ВСУ отступить из Курской области во избежание потерь, пишет агентство Bloomberg.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ранении двух жителей Красногвардейского района Белгородской области после атаки беспилотников ВСУ.
Штаб обороны ДНР сообщил, что система ПВО «Купол Донбасса» предотвратил атаку беспилотника на Макеевский машиностроительный завод.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе после падения обломков БПЛА оказалась повреждена контактная сеть на железной дороге. Сейчас движение поездов уже восстановили.
Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в беседе с РИА Новости заявил, что НАТО наращивает военный потенциал для возможного конфликта с Россией:
«Речь идет о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации маневров. Все это — с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так».
⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников: 11 над Белгородской областью, 28 над Воронежской, 17 над Ростовской.