Над тремя регионами РФ сбили 56 БПЛА. Военная операция, день 1039-й

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Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в беседе с РИА Новости заявил, что НАТО наращивает военный потенциал для возможного конфликта с Россией:

«Речь идет о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации маневров. Все это — с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так».